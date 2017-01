自由廣場》尾牙與紅包的五種英譯

◎ 曾泰元

尾牙,是個台灣特色鮮明的文化現象,隨著台商勢力的擴展,尾牙也逐漸廣為海外所知。可惜「尾牙」還沒有固定的英文,一般大多意譯為year-end banquet(年終宴會,其他譯法從略),有點隔靴搔癢。音譯的weiya符合文化特色詞語翻譯的國際慣例,不過條件還不夠成熟,英文詞典至今尚未收錄。

雖然如此,與農曆年密切相關的英文詞語,收錄於英美出版的權威英英詞典者,還是有一些。

我特別強調「收錄於英美出版的權威英英詞典」,因為中文的詞語翻成英文,常會有不同的說法,然而若能收錄於英美出版的權威英英詞典,意味著這些詞語通過了英文專家的層層認證,地位在主流英語社會已經穩固確立,有其象徵性的重要意義。

春節的名稱有三個,其一為Chinese New Year(中國新年)。嚴格來講,這個Chinese New Year並非來自中文,而是在英文既有的New Year(新年)之前,用Chinese(中國的)加以修飾。其二為Spring Festival(春節),此乃英文對中文的「借譯」(loan translation),也就是逐字翻譯。其三為Chunjie,沒錯,讀者沒看走眼,這就是「春節」的漢語拼音,收錄於英國知名的《柯林斯英語詞典》(Collins English Dictionary),的確令人詫異。另外,頗為常用的Lunar New Year(農曆新年)卻意外於各家英英詞典缺席了,令人不解。

其他受英英詞典青睞而收錄的年節英文,跟飲食有關的起碼有四個。台灣的年節飲食習俗各異,有些家庭吃餃子(jiaozi),有些家庭吃春捲(spring roll),有些家庭吃潤餅(popiah,為「薄餅」的音譯,源自星馬的閩南語)。年節最後一天是元宵節,應景的食物是元宵(yuan hsiao)。

過年時的「紅包」以前多以借譯行之,如red packet(紅色小包)或red envelope(紅色信封)。去年,地位至尊的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary)居然增收三個紅包的英文:國語音譯的hongbao、星馬閩南語音譯的ang pow、香港廣東話「利是」的意譯lucky money(幸運之錢)。中文的紅包,英文居然有五種說法登錄在案,讓人稱奇。

英文沒有固定的「尾牙」,卻有許多確定的「紅包」,看來是個紅紅火火的好彩頭。

(作者為東吳大學英文系副教授)