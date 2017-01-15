自由廣場》尾牙與紅包的五種英譯

◎ 曾泰元

尾牙，是個台灣特色鮮明的文化現象，隨著台商勢力的擴展，尾牙也逐漸廣為海外所知。可惜「尾牙」還沒有固定的英文，一般大多意譯為year-end banquet（年終宴會，其他譯法從略），有點隔靴搔癢。音譯的weiya符合文化特色詞語翻譯的國際慣例，不過條件還不夠成熟，英文詞典至今尚未收錄。

雖然如此，與農曆年密切相關的英文詞語，收錄於英美出版的權威英英詞典者，還是有一些。

我特別強調「收錄於英美出版的權威英英詞典」，因為中文的詞語翻成英文，常會有不同的說法，然而若能收錄於英美出版的權威英英詞典，意味著這些詞語通過了英文專家的層層認證，地位在主流英語社會已經穩固確立，有其象徵性的重要意義。

春節的名稱有三個，其一為Chinese New Year（中國新年）。嚴格來講，這個Chinese New Year並非來自中文，而是在英文既有的New Year（新年）之前，用Chinese（中國的）加以修飾。其二為Spring Festival（春節），此乃英文對中文的「借譯」（loan translation），也就是逐字翻譯。其三為Chunjie，沒錯，讀者沒看走眼，這就是「春節」的漢語拼音，收錄於英國知名的《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary），的確令人詫異。另外，頗為常用的Lunar New Year（農曆新年）卻意外於各家英英詞典缺席了，令人不解。

其他受英英詞典青睞而收錄的年節英文，跟飲食有關的起碼有四個。台灣的年節飲食習俗各異，有些家庭吃餃子（jiaozi），有些家庭吃春捲（spring roll），有些家庭吃潤餅（popiah，為「薄餅」的音譯，源自星馬的閩南語）。年節最後一天是元宵節，應景的食物是元宵（yuan hsiao）。

過年時的「紅包」以前多以借譯行之，如red packet（紅色小包）或red envelope（紅色信封）。去年，地位至尊的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）居然增收三個紅包的英文：國語音譯的hongbao、星馬閩南語音譯的ang pow、香港廣東話「利是」的意譯lucky money（幸運之錢）。中文的紅包，英文居然有五種說法登錄在案，讓人稱奇。

英文沒有固定的「尾牙」，卻有許多確定的「紅包」，看來是個紅紅火火的好彩頭。

（作者為東吳大學英文系副教授）