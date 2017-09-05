《自由廣場》人民頭家談新閣揆

給賴清德四點建議

◎ 許金德

賴清德即將接任行政院長，身為納稅人，有以下「輕重緩急」四點建議：

一、輕：統獨議題推給「管外交、國防」的總統，行政院長無須多言，也不必回應紅藍政媒挑釁；對於綠營鐵桿台獨，則另闢管道溝通、安撫，非政治狂熱的一般民眾，自然會站到賴院長這邊來。

二、重：學習小英總統的堅持與寡言。經多方諮商、再三確認對的事，可以微調，但要堅持到底、要挺住紅藍媒體的惡意攻擊。口才不是兩位強項，多做事少說話，才不會自曝其短。

三、緩：「生涯規劃」放一邊，把行政院長當作自身歷史評價與定位的最後職務，全心全力投入。

四、急：先完成一例一休修法，恢復加班、工時計算彈性，回應勞、資雙方數月以來的訴求。這絕對是「新人新政，體現民意」的最佳選擇。

（作者為企業經營者退休，八旬台北市民）

「台獨閣揆」的宣示效果

◎ 陳啟濃

賴清德曾公開主張台獨，蔡英文用他出任閣揆，無疑是向中國宣示維護台灣民主制度的強烈意志，及尊重台灣人自由意志的天賦人權。

台灣長久以來對中共的卑躬屈膝，自始至終都沒換來中共的善意對待，賴清德堅定的台獨意識，更能密切跟台灣主流的民意結合，匯聚成台灣的國家凝聚力。

就政策的推動面而言，賴清德有別於來自學術圈的林全，具有基層的執政經驗，在社會民心的探察、政策實施的利弊得失、人民最迫切的需求，應能了然於胸。這是他的利基。

民進黨「完全執政」一年多來，許多政策荒腔走板，對執政黨形象造成衝擊。如何扭轉劣勢，讓人民對政策有感，而且高度肯定，這是行政院新團隊應該要承擔的責任。

（作者現任國中校長，南投縣民）

用他的書檢驗「新政實踐」

◎ 吳一忠

人民當然期望新閣揆新團隊能帶來新氣象、新思維和新做法，而非換湯不換藥的老團隊。賴清德臨危受命，不管是「萬靈丹」或「陰謀論」，「就近看管」或「升官跳板」，只能期許他是個有肩膀、有魄力的閣揆。須知「當一天和尚，敲一天鐘」，擔任閣揆就要負起責任，認真地把國政做好，而不是採拖延戰術，只圖安然度過任期。

賴市長曾於二○一五年出版《看見未來：賴清德的新政實踐》一書，暢談落實清明政治的理念，並提出治理的新模式。俗話說，「實踐是檢驗真理的唯一標準」，如今正是檢驗的好機會，因為唯有實質掌權，才有實踐新政的可能。至於成效，國人且拭目以待！

（作者為榮民，嘉義縣民）

想起他被邱毅海K…

◎ 黃瑞麟

與其罵賴清德沒「做好做滿台南市長」，不如感謝他，在這風雨飄搖的動盪政治氛圍裡，願意犧牲可能更好的前程，來為台灣打拚！

筆者只覺得遺憾，他踏進行政院，必須收拾殘局，做得好，政壇上加分，做不好，未來連總統之路都沒了…。

回憶當年台南大地震，筆者採訪災區，看他與救難人員，各個都忙得不可開交，卻被邱毅在政論節目抹黑，看得令人氣結，便投書《自由時報》為他澄清。筆者雖不是台南人，但以自己親眼所見，覺得他是肯做事的人，離開台南，肯定不少台南人會不捨。

無論未來如何，即便不少民眾對民進黨蔡政府執政有不少怨言，但仍祝福與期待未來的行政院長賴清德，可以將台灣改革得更好！

（作者為電視新聞記者，新北市居民）