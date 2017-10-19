自由廣場》英文列第二官語？又來了！

◎ 曾泰元

台灣的多益英檢成績全球排行倒數，引發社會嚴重關切。立委質詢教育部長時也明確指出，國人的英文程度低落是國安問題，呼籲把英文列為第二官方語言，加強推動英語學習，以符合國家戰略需求。

類似的問題與訴求並不陌生，其實以前都曾經有過。

這些年來，台灣在多益、托福、雅思等各個國際英檢的排行不佳，總是落入後段班，早已不是新聞。縱使有人質疑測驗的代表性與排行的公正度，不過台灣民眾整體的英文有待加強，大家都心知肚明，沒有必要找理由開脫。

英文是很重要，但並不是每個人都學得來，學得好。學生從國小、國中、高中一路學來，如果一切條件配合，差不多也該可以了，然事實遠非如此。許多人早早就放棄英文，但各級學校必修，各種考試必考，搞得他們苦不堪言。

英語教學的問題是個戰術的問題，需要通盤考慮，耐心解決，在此暫且不論，但在攸關國家發展的戰略方面，我們為什麼不能朝著「術業有專攻」的方向來努力 － 英文，由部分的專業英文人士來負責即可，不必硬拉大多數人進來陪玩，這樣不僅耗時、費力、花錢，許多人的自信心還被摧殘折磨。

把英文列為第二官方語言，也應盱衡現實，從這裡思考。此舉目的為何？為了提升全民的英文程度嗎？為了增強台灣的國際競爭力嗎？我覺得這條路根本不切實際，極有可能在遠遠還沒達到目標之前，就先把自己搞得七葷八素，進退失據。

立委的質詢是在搭新聞的順風車，爭取在媒體曝光，教育部長被迫回應，也只能打安全牌，盡量模糊以對，看情勢發展再說。行政院長賴清德在台南市長任內，曾於2013年底宣布將仿照香港與新加坡，把英文列為第二官方語言，並啟動十年計畫，分段達成目標。當時我就曾經在媒體上公開表示，這沒有審慎考慮到現狀，華而不實。

四年之後台南，現在的成效究竟如何？我詢問了台南在地的知情人士，並上了「第二官方語言專案辦公室」的網頁研究，了解到台南市的政策雖然還在進行，不過所定的短、中、長期目標似乎是口號有餘，具體不足。

2003年民進黨執政時，中央還曾積極規劃，打算把英文變為台灣的準官方語言，後來無疾而終。2012年，立委質詢時建議政府將英文訂為官方語言，以全面提振台灣的英文能力。行政院長卻斬釘截鐵地回答「不可能」，後來也不了了之。類似的英文政策過去多人提案，卻每每落得鍛羽而歸，有前車之鑒可循，怎麼現在還在前仆後繼？是健忘？是明知不可為而為之？還是根本就在作秀、搏版面？

實事求是地說，台南市的人口尚不足200萬，其區域性的「第二官語」還前途未卜，放大到2300多萬人口的台灣，國家層級的大小問題將如遍地荊棘，接踵而至，讓人舉步維艱。

台灣不是星港，沒有被英國殖民的歷史背景，強推政策不只勞民傷財，還可能搞得社會天翻地覆。把英文列為第二官方語言？省省吧！我們還有更迫切的問題亟待解決呢！

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）