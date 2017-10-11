自由廣場》你敢罵劉樂妍嗎？

◎ 黃瑞麟

親中前「女F4」團員劉樂妍，在中國發展得不錯，親中言論更是引來不少爭議。就在中華民國一○六年雙十國慶當天，她在臉書不只重申「中華民國不是台灣」，更表示雙十國慶是中華民國「冥誕」，再度引發爭議。

在她公布「冥誕」前，不少台灣親中人士樂於她的發言，甚至筆者還看到稱讚她發言極好、謾罵台獨不是的藍營人士，大有人在；而今，公布中華民國「冥誕」後，那些稱讚她的藍營人士，不知有何感想？

台灣本土意識高漲的今日，其實認同台灣是個國家的人，只有年輕化傾向，不再被黨國教育給洗腦，這在許多地方一看就知道了！以前，不少地方都會懸掛青天白日滿地紅旗，而今，即使建中學生倡導花錢買國旗懸掛、新北市建立萬面國旗飄揚，走在路上卻依舊零零落落的。

對筆者而言，雙十節的意義已經不再那麼重要了！當五星旗可以在台灣大方出現，十月一日成為某些人堂而皇之遊行與慶典的理由，中華民國就不再是我心中的國家了！這個國家，已經被搞得我不知道它叫什麼名字。手拿青天白日滿地紅國旗，可以被收走，可以被黃安說是台獨份子，那麼，我國國旗是什麼？又有何好慶祝的？

光輝十月，不再如此燦爛，台獨人士若該罵，劉樂妍之輩，藍營人士敢罵嗎？

（作者為媒體工作者，新北市居民）