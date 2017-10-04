社論》五星旗何可成為台灣的日常？

統促黨遊行隊伍手持五星旗走上街頭。（資料照）

統促黨，繼「中國新歌聲」事件後，十月一日，中華人民共和國國慶，在台北市街頭舉五星旗招搖過市。一九四九，中華人民共和國消滅中華民國，如今中華民國卻法律保障消滅自己的敵國入島慶祝敵國國慶，這不僅是台灣的民主自由出現法治崩壞，也凸顯了兩岸國家界線模糊已經讓台灣滑向一中流沙。統促黨還稱，中華民國的存在，是靠中國共產黨與中華人民共和國。維護言論自由的中華民國，被消滅還要被消遣，情何以堪。

從愛國同心會到統促黨，一再向台灣的國家認同提出挑戰，也一再警示台灣的憲法架構大有問題。上個月，民進黨的全代會中，蔡英文宣示憲改，楬櫫十八歲公民權、人權條款、票票不等值、權責相副的政府體制等。接著，時代力量主張，台灣主權的確立與一國兩區的廢止都很重要，最好從本文開始重新撰寫，而非只調整增修條文。其實，這是非常重要的法眼，蔡總統既然宣示憲改，應該予以重視。否則，降低投票年齡、釐清雙首長制，卻忽略了憲法上的國家定義，不啻見樹而不見林，只顧近憂不顧遠慮。

我們使用的現行憲法，一九四六制訂於中國南京，與台灣沒有關係，由於蔣介石政權「轉進」台灣，以這部「南京憲法」當作中國正統的象徵，從此一直沿用到台灣的民主時代。一九九○年代的寧靜革命，以修憲協商取代制憲行動，採取憲法增修條文的方式，這是當年的政治妥協，效率較高但也後患無窮。第一是，承認這部外來憲法的合法性，第二是所謂自由地區與大陸地區的提法，莫名其妙將台灣納入中國憲法周邊。於是， 二十年之後，為愛國同心會、統促黨、國軍共軍都是中國軍、不再反共要促統，埋下合法化伏筆。

號稱本土政黨的民進黨，好不容易完全執政了，還在奉中華民國正朔，三民主義吾黨所宗。以中華民國力抗中華人民共和國，究其實際還是在一個中國的主場打球。行政院長賴清德，勇於堅持台灣國家立場，但也不得不接受中華民國，個人信念與政府政策之間的鴻溝，凸顯了當前台灣認同與一中框架之間的緊張。我們一方面認為賴院長的勇氣可嘉，另一方面也為他必須屈就現實而扼腕，因為剩下的就是總統高度的大破大立。拋出憲改議題，展現小英總統有意開創新局；如何拉升憲改的國家高度，乃至掌握憲法時刻的制憲行動，小英手握一副好牌責無旁貸。

從二○一四到二○一六，歷史與人民給了民進黨前所未有的機會，小英走完了民主的最後一哩路。但那卻是台灣國家的新起點，完全執政的民進黨必須體認到自己的使命。台灣人民擁有台灣主權，這是毫無疑義的，不過，台灣人民至今沒有建國行動，只是沿用中國內戰失敗的中華民國體制，便宜行事的副作用現在已見，將來更嚴重。以往，台灣的民主改革，寄託於中華民國憲法增修模式，雖然外部風險比較低，但已逐漸累積內部風險，而且越來越有反噬民主之勢，連中國幹部來台統戰都幾乎合法化了，維持現狀不能沒有危機感。與反獨促統相反的言行，能夠出現在中國且獲得保障嗎？李明哲事件道盡的不對等，台灣必須警惕、嚴防、有所節制。

統戰、促統公然入島，再不制止便可能走向國家失敗。此所以，國家正常化，應該成為民進黨完全執政的關鍵詞。唯有以正常國家作為總目標，完全執政才能找到民之所欲的方向，而不是專注於權力運作或利益分配的遊戲規則。五星旗的政治象徵，在台灣成為一種日常，其中所流露的國家認同背離，不能理解成只是少數人個別的選擇與行動，還要看到背後台灣國家義理的深沉矛盾。今天，小英仍以就職演說的依據中華民國現行憲政體制等向北京喊話，姑且不論北京只想得寸進尺撈取更多的籌碼，如果北京虛與委蛇以此做為兩岸互動的政治基礎，其終極演繹也是中華民國吃掉台灣主權，而後一中原則吃掉中華民國，不可不慎。