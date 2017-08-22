自由廣場》羅智強，能請你也閉嘴嗎？

◎ 趙興鵬

世大運開幕典禮發生反年改團體陳抗，影響各國運動員進場，馬政府時期的總統府副秘書長羅智強在臉書貼文表示，全台灣從柯文哲到運動選手、一般民眾都可以譴責，「就妳，蔡英文，請妳閉嘴！」筆者認為言「閉嘴」兩字期期不可。

羅智強認為，「過去馬英九當總統時遭丟書擲鞋，蔡英文非但不譴責，還探視嗆馬團體，指責馬英九」，「等於變相鼓勵對國家元首擲物。從此國家元首再無寧日，每一雙丟往國家元首的鞋與書，都被蔡英文賦予了正當性」。並強調「多次提醒蔡英文和民進黨莫一意孤行污名化軍公教、打擊軍公教，加上一系列的失政敗德，激化社會，這一點蔡英文不要當沒妳的事」。

通盤細究其文其言，當中有太多為馬英九著墨專屬辯駁。羅智強為馬英九曲意維護，我們能理解，畢竟一個默默無名的律師事務所助理，能在短短五年，從馬英九競選總部發言人，一路當上總統府發言人，到位高權重的總統府副秘書長，其感恩在心湧泉回報，無可厚非。然就年金改革一事，完全不提馬英九，好似馬與年改完全不搭軋，這種選擇性的批判有欠公平，年改始作俑者是誰？不是馬英九嗎？當時馬英九又為軍公教被污名化，有以總統高度講過公道話？我們的共同記憶是完全沒有。因此，如果以此要蔡英文閉嘴，可否請羅智強先閉嘴？

（作者為國民黨黨員，曾任北市里長）