自由廣場》借英國《經濟學人》問問國民黨…

◎ 秦靖

英國《經濟學人》認為，台灣經過卅多年的國民黨戒嚴時期，從一黨專政的獨裁統治，轉變為生氣蓬勃的民主國家，不但是自治、和平、推動人權的典範，也早已是個實質的主權國家，可選出自己的總統，有軍隊及外交政策。中共政府從未統治過台灣，並強調「一個中國」原則早已過時，中國卻緊咬這一點不斷扼殺台灣的國際空間。

看在筆者眼中，英國《經濟學人》的說法與台灣大多數民意相符，更呼應賴揆之前「務實台獨」的主張。台灣是一個主權獨立的國家，有自己的主權、土地與人民，選舉總統與國會議員，台灣的名字叫做中華民國。務實台獨，捍衛台灣的主體性，沒有更改國號的激烈衝突。

筆者比較好奇的是國民黨的態度！之前中國國台辦為了反駁賴揆說法，嚴正表達台灣是中國的一部分，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。現在英國《經濟學人》不但認同台灣的主權獨立，更打臉國共聯手設立「一中原則」的陷阱。國民黨還要用「一中各表」來欺騙台灣人嗎？還要欺瞞台灣人民，台灣與中國的關係是各自表述，懸而未決，雙方地位平等嗎？

筆者想問國民黨，台灣究竟是不是一個國家？「一中原則」拿到國際上檢驗，會有多少國家認為「一個中國」指的是中華民國，而非中華人民共和國呢？愛台灣，國民黨還要遲疑嗎？國民黨還要催眠台灣人民去爭搶那絕不可能屬於我們的「中國」名字嗎？

（作者為教師，台南市民）