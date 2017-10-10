自由廣場》《金恒煒專欄》斬斷「綁票」政治學

時代力量公開宣布「不急著表態是否支持柯文哲」云云，其實是拋出與柯Ｐ割袍的訊息。此宣稱的重點，不僅透顯柯Ｐ可能圖霸不成，也蘊涵了台北市長選舉的重要；所謂牽一髮而動全身，台北市長就是台灣政局走向的那一髮。

連任市長是柯Ｐ達到野望的第一步；輸了這一仗，下面就沒有了。世大運固然讓柯Ｐ賺翻了，緊接著的台大毆人事件，不但暴露了柯Ｐ赤裸裸的紅色工程，也坐實了綠營對他的不信任；柯Ｐ好不容易從世大運賺到的盈利，頓時化為烏有。

台大事件是轉捩點，柯Ｐ急尋新出口。之前，柯Ｐ野心勃勃要與時力共組第三勢力，取得盟主的地位，基本盤仍在綠營。事件之後，柯Ｐ見大勢不好了，化暗為明，立刻向藍營招手。接受／要求上趙少康節目，且表白「陳水扁開始時裝病」，這是「刻意」不是「口誤」！如果在民視或三立談話節目中這樣說，可以委之口誤，但在新黨色彩的節目中，則是設計下的宣示。至於郁慕明的叫好、旺旺報連篇累牘的捧場，不過外部效應的呈現。

柯Ｐ的權力佈局有兩個支點：一個是台北市藍大於綠，一個是民進黨要靠柯Ｐ贏得台北市。曹長青認為柯Ｐ會轉而與藍營合作，雖可能但非必然，且看柯Ｐ另手布局「雙城連線」，就是想用陳景峻綁民進黨。問題是，民進黨坐視柯Ｐ掌雙城？太一廂情願。

民進黨是蔡英文一人獨裁，她的大戰略在二○二○的總統大選；至於台北市長改選，她要達到的目標是絕不可讓國民黨贏。民進黨仰攻新北市，勝算不大，一旦台北市也被國民黨拿走，雙北都在藍營治下，那麼黨主席吳敦義就抖了，二○二○年蔡英文連任之路凶凶凶。所以柯Ｐ紅不紅、受不受綠營選民青睞，不在蔡大主席考量之內，不讓吳敦義得逞，才是最高指導原則。放在這個脈絡來看，蔡英文為什麼非堅持柯文哲條款不可，答案呼之欲出。

如果民進黨在北市硬是不推自家候選人，放水給柯Ｐ，綠營選民是不是非得含血含淚再投柯Ｐ？這正是綠營焦慮與憂心的來源。在非此即彼的勒索之下，選民只能乖乖被綁架？中國國民黨之所以被台灣人民唾棄，在於降中；那麼跟中國黨同樣紅通通的柯Ｐ，綠營為什麼一定要投？只為了打倒「陽紅」的中國黨而優容「陰紅」的柯Ｐ，以此一惡來換彼一惡，是對綠色智慧的污衊！

台灣人民要獨立自主，必須斬斷綁票政治學。先要有「不被綁架」的覺悟，才能完成主權在民的決斷，才能迫使蔡英文以民進黨為重、以台灣為重、以理念為重，而不容其斤斤計較一己的權力布局。在此決斷下，台灣人不但要向國民黨說「不」，要向柯Ｐ說「不」，甚至要向民進黨說「不」；人民才是翻轉政局的老闆，割斷被綁票的繩索，才是自贖之道。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）