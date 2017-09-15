《自由廣場》《李筱峰專欄》中國審判李明哲給了我們台獨的理由

中文有成語「心悅誠服」、「近悅遠來」，但中國的實際政治卻與之完全背道而馳。

什麼！中國共產黨吆喝我閉嘴，否則就要像李明哲一樣抓起來！中共這樣吆喝，不就證明我說得對嗎？他們始終不知道「以德（可以解釋為民主）服人者，中心悅而誠服」，卻只知「以力假仁者霸」，李明哲案又是一例。

中國抓我們台灣記者李明哲近三個月下落不明，完全不在乎民主國家應有的「提審制」（人民因涉案被拘，應在法定期限內（通常為二十四小時）移送法院，且須告知家屬）。

李明哲被控「顛覆國家政權罪」，這是啥碗糕？「國家」（state或nation）與「政權」（英文還真難譯：authority？Administration？government？rule？reign？不一而足），兩者指謂不同，語意不同。把兩者合稱「國家政權」是啥玩意？在民主國家，政權的改變是依據人民的選票，個人想改變也改變不來，何「顛覆」之可言？至於「國家」，除非外敵入侵造成國家滅亡，否則如何顛覆？一個人除非通敵犯了「外患罪」，或是「內亂罪」（已有法學者討論除罪化），又何「顛覆」之可言？

原來李明哲「被承認」他「顛覆國家政權」，是因為他在網路上批評中國共產黨，他聯手中國網民要促進中國的民主化。李明哲妻子李凈瑜一針見血地指出：「台灣的論述習慣，在中國就是叛亂行為。」原來中共的政權這麼脆弱？「強國」是玻璃做的？這麼容易被正常民主國家的言論自由、結社自由所顛覆？奉勸中國還是別「統一」台灣好，否則台灣人民習慣的言論自由會讓你們天天被顛覆。

從李明哲被拘捕、被審判到「被認罪」，中國這「一貫作業」無異擺明：「我中國是一黨專政的專制國家，才不理會西方的什麼自由人權。」偏偏中國當局又強調他們「依法治國」，原來他們的法治不是民主國家的Rule of law的法治，而是Rule by law，法律是用來控制人民的工具。「自由之家」評比中國的自由度只有十五分（台灣九十三分），果然真有信度和效度。

中國共產黨成立於強調「科學」與「民主」的五四時代，但至今他們的司法卻反民主、不科學。他們透過李明哲「被認罪」的文稿，自以為「文明審判」，卻將民主人權的普世價值扣上「西方思想的毒素」。殊不知，東方的日本是實行民主的成功範例，而西方曾經多的是專制思想、專制政權。

這次李明哲入中國的遭遇，讓七成台灣的民主公民警覺「危邦不入，亂邦不居」。李明哲雖然「被認罪」，但「以力服人者，非心服也，力不贍也」（孟子語）。而這種「以力假仁者霸」的大國，反而讓台灣人更不敢和他們「統一」，除非是「逃避自由」的奴才和被虐待狂。

（作者為台北教育大學名譽教授）