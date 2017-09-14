社論》不要寄望政治修辭能夠力抗中國

中國迫害人權罄竹難書，劉曉波只是冰山一角。如今，人權工作者台灣公民李明哲，也淪為中國境外ＮＧＯ管理新法的祭品。更令人怵目驚心的是，中國的國家暴力上演，國際社會卻敢怒不敢言，因為中國有工廠也有市場。北韓不斷挑戰國際秩序，飛彈試射加上氫彈試爆，聯合國一次接一次的制裁決議，幾乎都是隔靴搔癢、不關痛癢，北韓三代的恐怖平衡手段，加上中俄等大國的爾虞我詐，導致聯合國形同虛設。於是，中國、北韓這樣的國家對內壓迫、對外挑釁，也就成為亞太地區常態化的雙重奏了。

一九七○年代中期開始的第三波民主化浪潮，包括前蘇聯、東歐推翻共黨統治，為普世價值的擴張寫下了令人振奮的歷史，台灣也在第三波成為民主國家。然而，緊跟著的全球化浪潮，很快就重寫歷史了。以中國而言，西方國家原本戰略想定，協助鄧小平主導的經濟改革，終將觸動中國的政治改革，從而帶動中國的政經進步，成為一個負責任的大國。當年，連台灣人民也分享了這種理念，企業、資金、技術與人才前往中國挹注經濟改革。遺憾的是，中國經濟改革的展開，背離外界的主觀期待。隨著經濟快速成長，中國的一黨專政非但沒有鬆動的跡象，專制政權反而獲得更多的資源與技術加強對內統治，同時以工廠與市場抗拒普世價值的和平演變。甚至，中國的一黨專政還對外輸出，或明或暗扶植反民主國家與政權，讓普世價值改善國際政治景觀的能量大打折扣。

這樣的世界動態，在價值取向上是倒退的，在現實上則成為台灣的挑戰。過去的威權時代，以美國為主的民主國家持續施壓兩蔣，最終開啟了蔣經國晚年的政治改革。不過，後蔣經國時代台灣民主化之後，緊接而來的全球化浪潮，竟將台灣追求的民主、自由、人權等軟實力，推擠到新型態大國政治的硬實力角力之下。一九八九的天安門事件，美國等西方國家對中國的經濟制裁形式大於實質；到了川普所謂的美國價值儼然成為可交易的籌碼，包括對中國、對朝鮮半島，理想主義外交被現實所遷就。國際政治的典範轉移，改變了地球村的風貌，也改變了台灣周邊的地緣政治。以至於，李扁馬蔡無不宣稱民主、自由、人權為要務，冀求以此提升台灣的存在價值，偏偏這種軟實力與硬實力的浮沉發生逆轉。簡單來說，內有民主效能低落，外有全球化衝擊，台灣的硬實力顯得欲振乏力。

這是因為，國際政治詭變多端，當台灣基本上滿足了民主、自由、人權的國際標準，世界潮流又往另一個方向扭轉了，台灣如果依舊整天把軟實力當作法寶，而且以此區隔台灣與中國，在國際政治上有多大的操作型意義？理想要從現實出發：民主、自由、人權固是台灣人民要的核心價值，但是當它們已經不是國際政治的關鍵詞，台灣在行動上要有什麼樣的調整，才能在現實壓倒理想的惡劣環境中，既可堅持台灣的價值信念，又能夠在國際叢林中生存裕如。李明哲事件，台灣不能自怨自艾，民主、自由、人權是台灣之所欲，不是中國之所欲，雙方的價值衝突、國力對比，人為刀俎，我不想為魚肉。但，中國連對北韓的飛彈試射、氫彈試爆都如此曖昧，它對台灣的民主、自由、人權會在乎嗎？國際社會又會對中國霸凌台灣採取什麼行動？

李明哲「公開認罪」之際，聯合國人權理事會常會也在舉行，人權高專扎伊德．拉阿德．侯賽因報告世界人權近況，以「更黑暗、更危險」形容四十多個國家的人權現況，包括中國的各種打壓行為，令人十分憂心。但，長期以來，聯合國對流氓國家的「內政」，本來就愈來愈束手無策了。或許，李明哲事件是一個新的開端，它給台灣比較有意義的啟示，不是更多批判或迴護中國的政治修辭，而是既知中國對台灣屬於高風險敵國，小英政府能拿出甚麼有效的行動方略，不要寄望政治修辭能夠力抗中國！