社論》中國其實在審判自己

台灣公民李明哲昨天在中國湖南岳陽法院接受審判，當庭對檢方指控罪名認錯認罪，承認自己「散佈惡意攻擊中國共產黨現行制度、中國政府的文章與言論，撰寫惡意抹黑制度的資料文字，意圖顛覆國家政權」。一如到場旁聽的李妻李凈瑜出發前在台北所說，李明哲果然「被認罪」。在中國，異議人士「被認罪」，司空見慣；但台灣人遭到如此對待，不容等閒視之，本案因此廣受國際矚目。

李明哲今年三月從澳門入境中國，在廣東珠海遭拘留，隨即音訊全無；經李凈瑜窮追不捨，中國官方十天後才宣稱，李明哲「涉及危害國家安全」事件，接受「有關部門」調查，但具體罪狀、身處何地，都未公開說明。經關押近半年之後，當事人才終於在審判中露面。

在台灣任職於社區大學的李明哲，如何去中國犯下「煽動他人顛覆國家政權，推翻社會主義制度」罪行？從檢方起訴書及法庭程序看來，案情顯然深具「中國特色」，如實反映中國政治法律現狀。

最明顯的，李明哲顯然「被認罪」。從法庭過程看，李明哲「完全認錯」，不僅承認自己幹下犯罪行為，與另一被告彭宇華等接觸是錯誤的，為自己的思想認錯，還一再陳述自己的犯罪經過，深切表達「認罪、悔罪」，感謝當局「文明辦案」。有這樣的全盤認罪，官派辯護律師的功能，只剩為被告請求法官從寬處理而已；坦白從寬，被告或有機會被從輕發落。李凈瑜行前指丈夫若遭「被認罪」，請各方體諒，不僅有先見之明，也是看透法庭演出的「中國特色」本質。

這一「被認罪」戲碼，台灣和香港人民都見識過。在戰後白色恐怖時代，黨國當局就是用這一套對付台灣人民，以控制言論，打壓政治異議及反對人士。當年國民黨政權動輒以莫須有的指控加在異議人士頭上，還要被告坦承錯誤，譴責自己的思想，為當局羅織「意圖叛亂」等罪名配合演出。在香港，兩年前的銅鑼灣書店事件中，書店創辦人林榮基等五人「被失蹤」到中國，引起軒然大波；後來現身媒體受訪，宣稱「自願偷渡回內地協助調查」，在承認錯誤並「認罪」之後，才得以返港，並要警方撤案。

國共兩黨這種手法，印證兩黨師出同源，連壓制反對者所使出的招數都一個樣，是有同一文化的「中國黨」。兩者的差異，只是國民黨後來被台灣民主潮流所制約，不敢再恣意妄為；共產黨自認「中國崛起」，變本加厲，近年不但常用來對付外國記者和維權人士，如今連台灣人也在其壓制之列。

更霸道而可笑的，李明哲還當庭感謝當局「文明辦案」。對中國打壓民主及維權運動頗有了解的李明哲如此表態，足見在中國的政治案件法庭，導演、劇本、台詞非但深具中國特色，還萬變不離其宗，都出自中央工廠統一編製，只是演員按不同案例有所更換而已。

「中國黨」壓制異議較大的差別，在公開審判。一九八○年二月，在國際壓力下，國民黨政府公開審判美麗島事件被告，被告辯護律師與檢方在庭上針鋒相對，被告也反駁當局羅織罪名，台灣人民最終還黃信介等被告公道。二○一七年九月，中國審判李明哲，雖設計了公開戲碼，旁聽、採訪卻受重重限制，被告全無辯駁，還倒打台灣媒體一耙，稱讚中國的法治。

由此看來，台灣與中國的司法文明，相差至少三十七年。雙方差距如此懸殊，世人看在眼裡，表面上是中國審判李明哲，實質上是中國在審判自己。

李明哲案最值得稱讚的，要數李凈瑜。在丈夫「被失蹤」之後，她為營救李明哲四處奔波，言所當言，為所當為，堅毅不撓。李凈瑜直言，自己經歷一場政治迫害大戲，見證了台灣核心信仰價值和中國的差異性，台灣和文明世界都不能接受中國那一套。勇哉！李凈瑜，台灣社會要極力當她的後盾。