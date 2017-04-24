自由廣場》戴奧辛雞蛋 業者也是受害者

◎ 陳文卿

雞蛋被檢出含戴奧辛超標，嚴格說來這不是食安問題，而是環境污染問題。

食安問題不外乎以下三類：違禁或過量使用添加劑（如色素、抗生素、農藥殘留等）、使用劣質原料（如餿水油、飼料油脂混充等）或劣質包裝（含超量塑化劑等）、產銷管理不當（如過期食品、工廠髒污等），而不管哪一種，都是讓業者牟取不當利益。可是雞蛋含戴奧辛，絕對是外來的污染，而非業者有意造成的，業者是環境污染的受害者。

若是來自飼料，也不會是飼料業者蓄意添加，而除非飼料原料是國外進口，否則污染源還是國內。如果是空氣或水源受污染，那麼除了雞之外，人或其他動物恐怕也受到某種程度的污染了，這才是應探討的重點。

戴奧辛被稱為世紀之毒，不僅因為毒性強，更重要的是不易代謝，因為化學性質很穩定不易分解，會長期累積在生物體內，因此位居食物鏈最高層的人類攝食的風險最高。但是戴奧辛不是人為刻意製造出來的合成物質，而是環境衍生物。

戴奧辛是物質燃燒所產生的，但形成過程很複雜也很多元，包括燃燒條件（溫度、空氣）、燃燒對象成分（含氯化物）都是形成戴奧辛的因子。除廢棄物焚化、煉油煉鋼外，甚至生活環境中，如露天燃燒、車輛排氣等，也有可能產生戴奧辛。所以環保署推動廚餘回收再利用，不希望將含鹽分（氯化鈉）的廚餘送到焚化爐燒，也是減少戴奧辛風險的考量之一。因此若無法追根溯源，在真相未明之前不宜斷然指責是哪一家工廠造成的污染。（作者為環保顧問，新竹市民）

又是彰化，有問題…

◎ 黃秀梨

二○○五年國內即曾爆發戴奧辛污染「鴨蛋」事件，今天再度爆出「戴奧辛雞蛋」事件，政府有檢討處理程序是不是比十六年前更周延、更進步嗎？有毒物科專家就指出，兩次的蛋類遭戴奧辛污染事件都出自彰化地區，實有必要查出污染源，才能避免同樣事情一再發生。

另外，彰化縣衛生局葉局長擁有公衛博士學歷，又從二○○四年八月就擔任局長至今，對於彰化兩度發生戴奧辛污染問題，難道沒有任何建言嗎？（作者為退休高中教師，彰化縣民）