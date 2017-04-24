自由廣場》〈青年論政〉傳播妹與李來希

◎ 李建宏

「傳播妹」是一個長期普遍存在於台灣社會上的特殊行業。他們製造氣氛、他們活絡場面、他們讓想要在歌聲中得到娛樂放鬆的人們，有了一個尋求抒發壓力的管道。

這一個特殊的「傳播娛樂」職業，賣的是青春、賣的是貌美、賣的是一般人不願放下的自尊，即使往往游移於法律容許下的灰色空間，每逢假期夜晚，出入各大連鎖ＫＴＶ之中，卻仍舊始終沒有缺乏他們年輕亮麗的身影。

李來希貴為「高級」公務人員，現在也是領導「全國公務人員協會」、對抗「年金改革」的重要要角，並擔任理事長乙職。優秀傑出如李來希，不知道是否曾經走進ＫＴＶ裡，點了小他好多輪的傳播妹來助興？這是我們不得而知的。

但我們知道什麼？如同許多網友所說的，這些傳播妹從來不倚靠國家資源吃飯，從來不上街頭去「要錢花」、去希望國家贊助他們旅遊。行業無貴賤，但即使自己的本事大過於天，亦無需透過鄙視他人的職業，嘗試墊高自己的身價，這只會令人更加不齒。

能夠在國家考試中脫穎而出，甚至擔任全國公務人員協會的要職，肯定在這一輩子自年輕到老的歲月中，讀了好多好多的書！只是，讀書從來不等於「長智慧」。

做一個令人發自內心尊敬的運動領導人，才會真正得到社會大眾的普遍支持。一而再地狀似振振有詞、口出狂言，只會激起社會上不必要的對立，以及更加令人看清，其實，你真正想要做的是什麼事情！

李來希應該向「外勞」、「傳播妹」、「全國公務人員」等，懇切的道歉。其實，李來希真的錯了！但願他自知。

（作者為國立交通大學客家文化學院碩士生）