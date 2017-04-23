自由廣場》台灣已成閱讀弱國

◎ 林玉真

聯合國教科文組織（UNESCO）自一九九五年起，把每年的四月二十三日（也是世界大文豪莎士比亞的忌日）定為「世界閱讀日」，希望藉由紀念這個重要的日子，向大眾推廣閱讀。

透過民間和官方所做的國人閱讀習慣調查可發現，國人平均每個月的閱讀時數、閱讀數量、購書量、購書經費，都呈現逐年衰退的趨勢。日本的人均閱讀量一年約二十本書，排名亞洲第一，領先人均閱讀量一年只有兩本書的台灣遠遠十倍之多。

筆者曾於搭日本的地鐵、電車時，發現不少日本人拿著書本或報紙在閱讀，充分利用零碎時間給自己充電。相比之下，在台灣的大眾交通工具上，看到多是乘客在滑手機。雖說可透過手機閱讀電子書，不過究竟還是少數人才會這樣做，大部分的人多是在看些「輕短小」的網路文章或新聞之類的電子訊息。

借鏡日本的推廣閱讀經驗，我國文化部、教育部也透過經費補助大力推廣閱讀活動，但效果有限。這不是相關部會的錯，而是國人必須先調整自己的休閒活動次序，讓閱讀的時間超過看電視或上網閒聊、玩遊戲的時間。當自己有藉由閱讀提升素質、拓展視野的意願時，再配合政府的閱讀推廣活動，才能收到事半功倍的加乘效果。

芬蘭是全世界圖書館分布最密集的國家之一，全國五百多萬人口就有一千多間藏書甚具規模的圖書館。週末許多家庭都在圖書館度過親子時光，加上芬蘭政府強化閱讀教育，閱讀便成為芬蘭人生活中很重要的一環，也造就芬蘭教育素質冠絕全球的地位。

台灣也可師法芬蘭廣設圖書館，充實圖書與設備，並鼓勵全民閱讀。（作者為高中教師）