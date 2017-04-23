自由限時批》食安沒完沒了？！

杭東

民以食為天。但台灣的食安問題卻是層出不窮，幾是沒完沒了！（今天發生的「蛋蛋危機」僅是其中的「小數點」例子）而且長期以來，媒體和網路，也沒閒著，幾乎每天一爆，接著，就是此起彼落的一陣痛批，大家都能言之成理，產官學亦是「各說各話」，結果是沒有結果的結果，倒楣的還是吃的人！而且還得接受「教訓」，怪沒知識，沒做好環保，得「上課」學習自保，否則就落伍了。然則，縱使這樣，亦復是「百毒叢生」，反變成「防不勝防」！

民以食為天。但台灣的食安問題卻是層出不窮，幾是沒完沒了！（資料照，中央社）



然後社會又在等著下一波「食安」，繼續開打，如此周而復始，問題依然沒有解決；於是食安淪為「垃圾吃，垃圾肥」的宿命，只能自求多福。而各種癌症、慢性疾病卻不理人，則已悄然進入「十大疾病排行榜」（衛福部發表2014年統計台灣十大死因，癌症、心臟疾病、腦血管疾病，為前3大首要死因。另包括糖尿病、高血壓性疾病、肝臟疾病、腎臟疾病等均與「飲食」攸關，一年平均每3分13秒就有1人死亡），真是令人慘不忍睹！如果不知自求多福，只好求診問醫，或提早進「安寧病房」，輪流排隊等著和上帝喝咖啡！

類此這幅活生生的「生老病死」寫照，固然誰也逃不了。但如果是莫名其妙被「吃死」，恐怕每個人多很難「甘願」吧！



依往例，官方的慣性，仍是「推拖拉」官僚習氣未改，只知「危機處理」，並採一貫「交差式」的懲戒、處分、改進等「循環」模式處理，只求「關關難過關關過」。但這些「食安」上中下游的「禍首」（都說自己是「受害者」），卻依然故我；有的縱使重刑，亦是「殺頭生意有人做」，況且經過法院「三審」下來，往往是「高高舉起，輕輕放下」，像頂新魏家集團就是最好案例；如今更「改頭換面」，換了「新招牌」，照樣產品大賣！無怪「有樣學樣」，不肖業者群起效尤，大家「能撈就撈」，反正害死人不償命！畢竟飲食問題，乃是「長期慢性」的疾病，不是馬上可以發現的「急性」毛病，打官司亦沒用（證據不易週延，況且時間長，亦易淡忘），這才是真正要命！

像頂新魏家集團就是最好案例；如今更「改頭換面」，換了「新招牌」，照樣產品大賣！無怪「有樣學樣」，不肖業者群起效尤，大家「能撈就撈」，反正害死人不償命！（資料照，記者顏宏駿攝）



再者，專家「紙上」批得一天星斗，說得頭頭是道，為何官方「已讀不回」？！箇中是否有何「隱情」，何以不能公諸社會，何以「無法採用」改進，困難何在？！



在在值得探究！今天最可憐的是大中小學生和上班族（特別是一大票的22K族，學生更多是便宜好吃的「餵食」族），哪有美國時間管這問那，能吃飽幹活就不錯了，於是各種「毒」下肚，累積成疾，連怎麼死都不知道！



像最近雞蛋驗出戴奧辛超標，當然不只是生產者的問題，亦與環保，或是否蛋內殘留的環境賀爾蒙偏高，或當地的水質、空氣等有無遭污染等有關；業者除非沒天良，才會在飼養者過程中添加戴奧辛，但總不能要消費者「自己養雞」吧！豈非笑話！是以，產官學要如何嚴密把關（包括改善生產環境和過程、建立履歷表銷售、資訊透明、經常性查緝等）？就十分重要。除了群策群力的老話外，專家的鞭策和政府部門通力合作，更是重要！



所謂「兼聽則明」，政府高層要學唐太宗對待魏徵那樣，「禮賢下士」，找批評最力的專家協助，設法「對症下藥」，為民造福，始克有濟。否則只會變成「攔得溪水日夜暄」，對大家都不好，不如讓其「堂堂溪水出前村」！畢竟雜七雜八的專家資訊，反易使消費者「霧裡看花」或「一頭霧水」，不如政府當家「博采眾議」，解決食安問題要緊！更是「借力使力」以「趨吉避凶」的正道！