自由限時批》老K已埋下分裂的預兆！

吳敦義先前在台中出席團結大會師活動。（資料照，記者張菁雅攝）

◎董森霖

國民黨已不必他人糟蹋，光是一場鬥狠、 耍詐的拖棚黨主席選舉歹戲，就已赤裸難堪無比！況乎人頭黨員、 綁椿、賄選，更是不堪入目！截至目前，呼聲較高的吳敦義、 洪秀柱兩大陣營，經過一番激烈廝殺，彼此已然撕裂難合； 選後亦勢將分道揚鑣，各走各的「台灣化」或認同「一中」的路線， 不難預卜。

從挺洪、反洪的選舉鬥爭，在目前已到了將相關提案訴諸司法地步， 便已埋下今後分裂的伏筆。 例如黨代表選舉資格爭議提告並聲請假處分， 法院裁定暫時狀態假處分後，為了讓黨代表參選資格由法院裁定的「 入黨或回復黨籍滿四個月」，回復為「滿一年」， 反洪派中常委透過決議逼使黨中央抗告，未料洪秀柱堅拒配合， 有中常委預告將具狀控告洪秀柱或代理主席林政則觸犯「背信罪」； 再如，日前洪派黨中央針對黨員名冊外洩案提告， 又為了未來向法院訴請選舉無效及當選無效，埋下「未爆彈」。

爭取續任黨主席的洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）。

同時，近日反洪派的中常委將連署要求洪秀柱交出遴選60席大陸（中國）地 區黨代表的權力，改由五二○當選、八二○才就職的新任黨主席籌辦 遴選。但挺洪派則堅持依照黨章規定，主席任期到八月十九日，即便 五月二十日投票敗選，依然是現任黨主席，一切照規定辦理， 雙方為此更是相持不下，無疑又埋下分裂的另一火苗！

簡言之，目前刀刀見骨的廝殺情形，已非選舉， 而是一場赤裸裸的政治鬥爭！即使洪若勝出，亦已難與「本土派」 修復（國民黨黨團泰半成員，及地方派系挺吳就是指標）； 而是否會敗選出走，另立中央，或與新黨匯流，則是值得持續觀察； 但種切現象顯示，選後的國民黨面臨的整合再起， 才是真正的大問題！

參選黨主席的前國民黨副主席詹啟賢。（資料照，記者張嘉明攝）

其實，參選黨主席的吳洪郝詹韓潘等6人， 在堅持傳統國民黨的理念上，大同小異，但在兩岸路線上，則洪採「 認同一中」，與其他5人的「一中各表」明顯不同。 而所謂選戰的爾虞我詐，亦為正常，但因洪系的「新黨化」顯著， 致壁壘分明，使得走「本土化」的任何一人脫穎而出，均不易整合。 反而吳敦義具有與郝詹韓潘等4人合作的條件， 較易走黨內的民主化；問題是，洪系若不出走，變成黨內「在野黨」 ，鬥爭不已，亦勢將削弱國民黨再起的力量！

目前在新增黨員近10萬人（失聯回流居多，新黨員不過3萬， 猶人頭黨員糾葛）後 ，已然大幅稀釋黃復興主導力量，使吳敦義後來居上，形成「 地方包圍中央」，「台灣化」現象較顯；形勢迫使洪居次； 而郝既無主場優勢，加上黃復興流失、本土票又不及吳敦義、 詹啟賢，始終盤旋在老三。

儘管詹條件不錯，但仍屬黨內「非主流」，而地步也太晚， 無論組織、文宣聲勢均落後吳、洪； 近日雖爆料黨主席選舉綁樁嚴重，地方傳有具體價碼， 在某縣市有黨代表給六萬元、青工十萬元、議員二十萬元的價碼， 引發軒然大波。而詹今天態度更是強硬，質問洪秀柱「 真的不知道嗎？等等，徒增口水戰而已，對吳、洪、 郝陣營傷害有限，就像吳敦義所說，「 只是把國民黨的整體形象給糟蹋了！」

綜合觀察此次國民黨黨主席的選舉，台灣社會的態度比較冷淡， 而以看笑話的成分居多。在在顯示， 國民黨必須拿出新而具體的改革理念和結合地氣作為， 而不是還停留在爭黨剩餘的「殘渣」權力、利益「分配」（ 像如何部署2018、2020的選舉，甚至爭奪「大陸代表」 的遴選權等，就是「爭權奪利」的舊思維）， 類此已在前兩次大選慘敗，堪為明證。難道至今還未能幡然醒悟嗎？ ！不要再讓老共退將的「爛泥」說，繼續流傳， 勢將使今後能否在台灣立足，恐怕都成問題矣！