自由限時批》老K已埋下分裂的預兆！

吳敦義先前在台中出席團結大會師活動。（資料照，記者張菁雅攝）
◎董森霖
國民黨已不必他人糟蹋，光是一場鬥狠、耍詐的拖棚黨主席選舉歹戲，就已赤裸難堪無比！況乎人頭黨員、綁椿、賄選，更是不堪入目！截至目前，呼聲較高的吳敦義、洪秀柱兩大陣營，經過一番激烈廝殺，彼此已然撕裂難合；選後亦勢將分道揚鑣，各走各的「台灣化」或認同「一中」的路線，不難預卜。
從挺洪、反洪的選舉鬥爭，在目前已到了將相關提案訴諸司法地步，便已埋下今後分裂的伏筆。例如黨代表選舉資格爭議提告並聲請假處分，法院裁定暫時狀態假處分後，為了讓黨代表參選資格由法院裁定的「入黨或回復黨籍滿四個月」，回復為「滿一年」，反洪派中常委透過決議逼使黨中央抗告，未料洪秀柱堅拒配合，有中常委預告將具狀控告洪秀柱或代理主席林政則觸犯「背信罪」；再如，日前洪派黨中央針對黨員名冊外洩案提告，又為了未來向法院訴請選舉無效及當選無效，埋下「未爆彈」。
爭取續任黨主席的洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）。
同時，近日反洪派的中常委將連署要求洪秀柱交出遴選60席大陸（中國）地區黨代表的權力，改由五二○當選、八二○才就職的新任黨主席籌辦遴選。但挺洪派則堅持依照黨章規定，主席任期到八月十九日，即便五月二十日投票敗選，依然是現任黨主席，一切照規定辦理，雙方為此更是相持不下，無疑又埋下分裂的另一火苗！
簡言之，目前刀刀見骨的廝殺情形，已非選舉，而是一場赤裸裸的政治鬥爭！即使洪若勝出，亦已難與「本土派」修復（國民黨黨團泰半成員，及地方派系挺吳就是指標）；而是否會敗選出走，另立中央，或與新黨匯流，則是值得持續觀察；但種切現象顯示，選後的國民黨面臨的整合再起，才是真正的大問題！
參選黨主席的前國民黨副主席詹啟賢。（資料照，記者張嘉明攝）
其實，參選黨主席的吳洪郝詹韓潘等6人，在堅持傳統國民黨的理念上，大同小異，但在兩岸路線上，則洪採「認同一中」，與其他5人的「一中各表」明顯不同。而所謂選戰的爾虞我詐，亦為正常，但因洪系的「新黨化」顯著，致壁壘分明，使得走「本土化」的任何一人脫穎而出，均不易整合。反而吳敦義具有與郝詹韓潘等4人合作的條件，較易走黨內的民主化；問題是，洪系若不出走，變成黨內「在野黨」，鬥爭不已，亦勢將削弱國民黨再起的力量！
目前在新增黨員近10萬人（失聯回流居多，新黨員不過3萬，猶人頭黨員糾葛）後 ，已然大幅稀釋黃復興主導力量，使吳敦義後來居上，形成「地方包圍中央」，「台灣化」現象較顯；形勢迫使洪居次；而郝既無主場優勢，加上黃復興流失、本土票又不及吳敦義、詹啟賢，始終盤旋在老三。
儘管詹條件不錯，但仍屬黨內「非主流」，而地步也太晚，無論組織、文宣聲勢均落後吳、洪；近日雖爆料黨主席選舉綁樁嚴重，地方傳有具體價碼，在某縣市有黨代表給六萬元、青工十萬元、議員二十萬元的價碼，引發軒然大波。而詹今天態度更是強硬，質問洪秀柱「真的不知道嗎？等等，徒增口水戰而已，對吳、洪、郝陣營傷害有限，就像吳敦義所說，「只是把國民黨的整體形象給糟蹋了！」
綜合觀察此次國民黨黨主席的選舉，台灣社會的態度比較冷淡，而以看笑話的成分居多。在在顯示，國民黨必須拿出新而具體的改革理念和結合地氣作為，而不是還停留在爭黨剩餘的「殘渣」權力、利益「分配」（像如何部署2018、2020的選舉，甚至爭奪「大陸代表」的遴選權等，就是「爭權奪利」的舊思維），類此已在前兩次大選慘敗，堪為明證。難道至今還未能幡然醒悟嗎？！不要再讓老共退將的「爛泥」說，繼續流傳，勢將使今後能否在台灣立足，恐怕都成問題矣！