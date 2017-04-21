自由限時批》小英這件事做對了！

宋娣

總統蔡英文破天荒拔擢國防科研者張冠群，為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將，這件事做對了！

這是兩蔣及歷任民選總統都沒有做到的事，不僅鼓舞國防科技人員士氣，亦為台灣的國防自主邁開了大步，樹建新的里程碑，值得稱讚！ 所謂運籌帷幄於幕後，就是看國安團隊陣容堅強與否；而能否決勝於千里之外，就是要靠國防科技！

今天的軍事戰爭型態與往昔大不同，不是光看「軍容壯盛」，或是陸海空的三軍密集演練，而是看科技研製的「武器」實力有多厲害，及能否用科技打「無人戰爭」，只要亮出傢伙，三兩下，誰贏誰輸，就高下立判！

例如目前的強國早已改變國防傳統思維，不斷進行的軍事科技競賽，已到了遙控「機器人」部隊作戰程度，猶提高了擊落敵方衛星的能力，讓地面武器失去「眼睛」（像遙控、雷達探測等），成了「瞎子」！簡直是古時的「封神榜」重演！足見光靠體力的拿刀槍或肉搏戰的時代，已一去不復返矣。

張冠群所領導的中科院，近年來的奮鬥努力，是一個「國防自主」的範例。（資料照）

簡言之，國防科技是全方位的，亦是一門集各類科技研究和工業大成的精良、尖端產物。所以須投資大筆研發和製造經費，亦須與產業界合作開發新產品，賺取利潤回饋研發工作；更須羅致、培育優秀的科技人才，及給予無虞的生活待遇。往昔那種僅憑藉國族或政治意識型態的做法，早該揚棄了！像二戰後，前蘇聯和美國就爭搶不同國籍的科學家（德國、猶太裔居多），給以優渥待遇從事國防科技競賽！堪為例證。

而中華人民共和國在1949年建政後初期，能「不要褲子、只要核子」研製原子彈、氫彈、核武及至人造衛星等，泰半靠「民族意識」（中國近百年遭列強侵略，是「自主、自強」的極大誘因），但今天的美國則發揮集合「多元民族」優點發展國防科技，至今仍是一路領先的態勢，不難看出，維護國家「民主自由」的核心意識，要比「窮兵黷武」的「獨裁集權」制度佔上風！

68年前，台灣在兩蔣時代的國防科技發展，較偏重科技「皮毛招數」輕「真實功夫」，雖可作戰充數，但不易扎實；還多賴先進國家（美、日、以色列等）的協助，然而「訣竅」know how卻落在他人手中；加上未能有效整合大學、研究所和海外科研人才，及增加經費和待遇，只設立一個比較封閉型的中山科學研究院「埋頭苦幹」，致功效未彰。

到了近20年的民主化成就，建立「軍隊國家化」理念和制度，旗幟鮮明的捍衛「民主自由」台灣，逐漸匯聚了不少的科技人才，且因推動部分國防科技和民間產業合作產製，增加國家收益，充實研究設備及國防武器上的成就等，呈良性循環，誠是功不唐捐。如今小英總統則以發展「國防自主」為施政目標，當有更上層樓的高瞻遠矚智慧，特別是國防建設與經濟發展的結合，及制度和文化的相關改革，不能再存表面工夫、浪費人力、欠缺效率的種切作為，在在須鍥而不捨的努力，始能克竟事功！

據報導，台灣長期依賴美國的軍售，亦蹉跎不少時光，常將好不容易累積獲致的國防科研成果堆入倉庫之中。像潛艦案，台灣便等待了十多年，卻連第一階段的「可行性評估」都繳白卷；而如中科院在天劍二型飛彈的基礎上，研製成功天劍二Ａ型反輻射飛彈，可有效擊毀敵方的雷達陣地，但在美方曾表態願售台AGM-88高速反輻射飛彈，亦始終沒有進入實質售案的情況下，中科院的天劍二Ａ計畫被迫束之高閣。諸此種切，自須在政策作為有所調整，求「自立自強」！

這次高升上將的張冠群所領導的中科院，近年來的奮鬥與努力，是一個「國防自主」的範例。

像中科院新設的研發成果館中，大廳就展示著天弓三型防空飛彈以及雄風三型超音速反艦飛彈，還有「擎天一型衝壓引擎載具」，而雄三的成功就是奠基在擎天載具的研發成功，此一研發過程，從看輕到獲革命性的突破，張冠群可說是冷暖自知。

像雄風三型反艦飛彈的量產，讓中華民國成為自俄羅斯與印度之後全球第三個有能力量產超音速反艦飛彈的國家。同時，在去年7月台灣打敗眾多競爭對手國家，獲得美國航空暨太空總署（NASA）邀請參與RPM月球資源探測計畫，美、台並且聯合開發無人登月小艇，使中科院的科技實力，在國際上讓人刮目相看，此將有助中科院帶領國內產業界進入太空產業供應鏈，當是一大轉型突破。 然則，國防科技的靈魂，在人。小英當局必須適切照顧科技菁英的待遇生活，不能再讓先前弓三飛彈召集人趙博士，那樣的故事重演！

張博士在中科院前後40年，在退休前的月薪才約10萬元，退休後，只能月領21K，簡直太離譜！然他不僅默默犧牲奉獻，寧願當無名英雄，反研發出無價的天弓三型飛彈，貢獻卓著！至今，也沒聞參與「年金改革」抗爭，這種「高風亮節」，真是羞煞那些拿「高薪」的18％退休軍公教人士（特別是將領們、高級公務員們）！ 是以，不論從國家安全到軍事戰略的面向，自須將國防資源優先順序排列、國軍兵力規模、需要的武器裝備，並揉融科學精神和方法，以突顯國防科技的自主性, 莊敬自強，才是台灣永續經營之道！