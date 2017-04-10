自由限時批》被唸「三字經」的習大大？！

東方亮

川普外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）在「川習會」宴會中，大秀中文才藝，高唱「茉莉花」，又唸唐詩和「三字經」給習大大聽，儘管他嘴巴稱讚，也說「中國有大半的人不會」，但心中恐怕不是滋味？！因為光是一句「性相近，習相遠」，就堪稱是川、習和美中關係的當前寫照！

說來川、習都有「狂」性，亦欲拉近彼此關係，惜北韓、南海、經貿橫亙中間，又各有所堅持（美國優先vs中國夢），自然不免「貌合神離」。加上好不容易湊合相會（不到24小時），習大大連台灣問題都無法「表」（「忍術」高人一等），會中還來了個「轟炸敘利亞」的辛辣白酒，會後亦只能由外交部長強顏歡笑「表」3個公報（此已是「明日黃花」。川普早已把「美中」和「美台」關係脫鉤，強調的是「我們的一中政策」）維持面子；而美方卻接連強調三次「台灣關係法」與「對台六項保證」（將軍售精良新武器），現又眼看北韓「金三胖」，朝夕不保，危在旦夕，自己又進退不得，真是痛苦萬分，恍若「醒來是夢」！

川、習都有「狂」性，亦欲拉近彼此關係，惜北韓、南海、經貿橫亙中間，又各有所堅持自然不免「貌合神離」。（AP）

說起「三字經」，可就大大有意思了。既可用來罵人（當「髒話」），又可當啟蒙教材。如果翻閱國語辭典詮釋，乃是典型的中國傳統文化的啟蒙教材，包括中文學、歷史、哲學、天文地理、人倫義理、忠孝節義等等，而核心價值又包括了「仁，義，誠，敬，孝、智、禮」等，以及故事內涵中的做人做事道理。

簡言之，「三字經」的思想內涵，根本與中國共產黨政權言行悖離。老共若講「誠信」，就不會被川普及其執政團隊罵得「臭頭」（像國務卿提勒斯或國防部長馬蒂斯在國會聽證會中，公開說是「不可信賴」的邦交國，連美國的近日民調亦有超過大半美國人「不喜歡中國」，可以思過半矣），也不會包庇或縱容金正恩胡搞瞎搞，進行核武威脅世人；更不會莫名其妙把諾貝爾和平獎的劉曉波打進天牢，把無辜的台灣維權人士李明哲羈押，簡直視人權如糞土，還有什麼「三字經」可言！無怪要被大家用英、漢、台語的「三字經」嗆罵！

如果翻閱「三字經」的107句，與老共的種切詐欺、殘暴、泯滅人性行為對照，簡直是「若合符節」！如今卻還厚顏大肆在各地，普設「孔子學院」，類此的統戰伎倆，根本經不起檢驗。例如：「曰仁義，禮智信，此五常，不容紊」有嗎？！又如「孟子者，七篇止。講道德，說仁義」有嗎？！而「作大學，乃曾子。自修齊，至平治」有嗎？！遑言什麼「詩既亡，春秋作。寓褒貶，別善惡」矣！

有趣的是，川普和她的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）可能搞不清楚「三字經」的教育意旨，以為是中共政權的經典啟蒙教育教材；殊不知，中共政權是用「三字經」的「愚忠」教化中國人，自己卻是恣意妄為，根本踐踏和顛覆「三字經」，積非成是，亦已淪為一種「愚民」的工具！

試想，「三字經」版本很多，現採用的則是民國年間的增補本，曾經章太炎等人的修訂。像第90句，特別提到「革命興，廢帝制。立憲法，建民國」，而「中華民國」已在習大大於前年「正式否定存在」！說是「中國共產黨推翻了反動力量的中國國民黨，於1949年建立中華人民共和國」云云，現在中共還鼓勵小學生背誦「反動」教材的「三字經」，誠令人啼笑皆非？！

英國廣播公司（BBC）在今年二月9日發表評論指出，一些媒體把川普父女倆的對待北京，稱之為「女兒外交」或「孫女外交」。此和川普本人的強硬態度比起來，頗有「唱雙簧」的架勢，父親唱黑臉，女兒唱白臉（尚包括女婿庫西納Jared Kushner在內）。但無論伊凡卡和他的夫婿如何對北京釋放善意，但對中共來說，都是「統戰」運用的主要對象，而且像習大大是「能軟的更軟，能硬的更硬」的狠角色，根本沒有誠信可言！因為經濟利益和稱霸世界（含軍力），才是最實在的東西！