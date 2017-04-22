Lin bay 好油》毒蛋與攻殼蛋頭隊

雞蛋驗出戴奧辛超標，絕對不會只是生產者的問題，因為不可能會有飼養者在蛋雞的飼料或飲水中添加戴奧辛，與其說是食安問題，這更趨近於環保的問題，雞蛋內殘留的環境賀爾蒙會偏高，是當地的水質、空氣哪個環節被污染？還是蛋雞場使用的飼料被汙染？

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21日下午，重大食安新聞再添一樁，農委會與食藥署召開雞蛋遭戴奧辛汙染的記者會，接下來所有新聞媒體都聚焦在雞蛋含戴奧辛的問題上，一路追蹤相關單位處理進度。

根據報導，成功大學環境微量毒物研究中心助理研究員張榮偉指出，有一件雞蛋經檢測檢出戴奧辛含量5.2皮克／克脂肪，超出國內戴奧辛管制極限值2.5皮克／克脂肪，屬於異常偏高。意思是，找到一顆雞蛋檢出比正常值偏高的戴奧辛數值，而異常偏高代表可能遭受汙染，因此在18號當天通知食藥署，食藥署在接獲通報後開始進行調查，先追查出這個有問題的雞蛋來源是苗栗縣頭份市的合成批發行；再往上找尋供應源，發現有問題的雞蛋「可能」來自彰化芳苑的駿億、鴻彰、財源這三家蛋雞場，於是啟動聯合稽察、封存、預防性下架等措施。

食藥署先追查出有問題的雞蛋來源是苗栗縣頭份市的合成批發行；再往上找尋供應源，發現有問題的雞蛋「可能」來自彰化芳苑的三家蛋雞場，於是啟動聯合稽察、封存、預防性下架等措施。（圖：苗栗縣衛生局）

之後食藥署跟農委會共同對外宣布三點決議：

1.已封存該三家蛋雞場，場內雞隻、雞蛋都受到七天移動管制

2. 三家蛋雞場所生產的蛋品需在明（22）日下午三點前完成預防性下架

3. 解除封存之前，該三蛋雞場的雞蛋都不能外賣。

官僚無能不只表現在政策開創上，就連處理份內例行事務也很無能。

戴奧辛濃度超標？

戴奧辛（Dioxins）是200多種不同化合物的統稱，以含多氯聯苯的化合物為主，主要來自現代工業生產過程，而燃燒部分化學品也是產生戴奧辛的主要方式。所有人每天都會接受來自各方面不同劑量的戴奧辛，空氣汙染、火災、化學工廠汙染等。戴奧辛被視為「環境荷爾蒙」（Environmental Hormone），這是因為戴奧辛可能會經由環境污染滲入到水、空氣等日常接受的物質，由人體吸收後再堆積在人體脂肪中，進而影響正常生殖機能或有致癌之虞。

所以，當雞蛋內發現戴奧辛數值異常偏高的問題時，第一個就不用擔心是廠商惡意添加，可以肯定是在生產過程中遭到污染。

三家蛋場生產一顆蛋？

一件雞蛋有問題，為什麼有三家廠商被管制？難道一顆雞蛋由三間蛋場一起生產？這當然不可能。現行機制下，主管機關不但可以找到雞蛋供應源的批發商，也能追溯到供應雞蛋的蛋場，前提是這些蛋廠都使用生產履歷。

問題是，如果蛋場沒有使用履歷機制，主管單位再神通廣大也無法知道有問題的雞蛋是來自哪個雞蛋場。在無法確認是哪個雞蛋場遭到汙染的情況下，為何不是先進行調查確認哪家蛋場甚至是哪個環節受到汙染，因為除了蛋場，檢驗的雞蛋也有可能在運送至實驗室的過程中遭到汙染。

當雞蛋內發現戴奧辛數值異常偏高的問題時，第一個就不用擔心是廠商惡意添加，可以肯定是在生產過程中遭到污染。（資料照，記者陳冠備攝）

此外，這個戴奧辛含量5.2皮克／克脂肪真的有必要這樣大動作召開記者會封存處理嗎？

先來看看食藥署的說法。食藥署副署長林金富表示，雖然該件雞蛋檢出戴奧辛含量5.2皮克／克脂肪，但依據風險評估結果顯示，每人終其一生戴奧辛平均日暴露計量為每日每公斤體重0.49皮克，「仍低於世界衛生組織每日每公斤體重1～4皮克。」請國人不用過度擔心。

這段話的意思是，雖然這個有問題的雞蛋戴奧辛超標了，但是從每日允許攝入量（acceptable daily intake, ADI）的角度來看，吃了不會有什麼問題，所以不用過度擔心。

既然民眾不需要過度擔心，那大動作封存的意義何在？

沒有慢毒性的問題，也沒有急毒性的問題，也不確定哪間蛋場出問題，那麼封存這三家廠商的雞蛋的正當性在哪裡？

雞蛋驗出戴奧辛超標，絕對不會只是生產者的問題，因為不可能會有飼養者在蛋雞的飼料或飲水中添加戴奧辛，與其說是食安問題，這更趨近於環保的問題，雞蛋內殘留的環境賀爾蒙會偏高，是當地的水質、空氣哪個環節被污染？還是蛋雞場使用的飼料被汙染？主管機關食藥署首先要做的應該是配合農委會釐清問題，先以最速件進行採樣及分析，依據行政程序，想辦法查清楚哪一家蛋場的雞蛋有問題，該回收封存就封存，怎麼可以還沒進行調查就未審先判？

自己大動作召開記者會發新聞稿，並封存回收廠商的雞蛋，那麼請問調查結果出來之後，其他被牽連的兩間廠商怎麼辦？這一個星期的損失食藥署要賠償嗎？ 18號案例通報，要28號結果才能出爐，卻搶著在21號開記者會，戴奧辛這種可以使用氣相層析儀／高解析質譜儀（HRGC/HRMS）來檢驗的物質，根本不需要那麼多天才可以知道結果，這又是甚麼行政效率？

行政怠惰無能，召開記者會說明自己的行政處理失當跟行政效率低落倒是很迅速，在一顆毒蛋的背後，我們看到的是一群攻殼蛋頭隊，投注在提升民眾食的安全上遠不及打自己臉來得努力。