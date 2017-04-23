自由廣場》前瞻凸顯結構問題

◎ 林南興

八千八百億前瞻計畫，包含了許多軌道運輸更新或興建計畫。由於有許多相關計畫集中在較小之都市，有人認為這是另外一種蚊子館的變形，舉債興建用不到、賠錢的建設。

固然離開了台北市與新北市，有許多較小城市的居民對於捷運、輕軌或是高鐵有過多的幻想；但在對這些計畫是賠錢貨的批評，與捍衛當地人民運輸便利權利的聲音兩者爭論之中，論者往往都忘記了這其中凸顯的是台灣資源與人口過度集中於台北、新北兩市的問題。人口的集中，使得這兩個城市能向中央爭取到更多的資源、做更多的建設，也使得它們能夠吸引更多的人口。最可笑的是，許多批評這些建設集中在「外縣市」的台北人，卻總是嫌台灣地方與市場太小。所以，把一個他們眼中的小國家的資源，全部集中在更小的台北市，對他們來說非常合理。

即使都市化是現代生活無可避免的趨勢，但所有資源與人口都往台北集中的趨勢卻不見得不能改變。台北身為台灣經濟首都的地位，在近期難以改變，但在政治與學術上卻不需將所有資源集中在台北。台北有全國最高的國立高等學府密集率，所有的中央政府機關也都集中在此，此舉不但造成地理政治上的巨頭症，也有戰略上的風險。台灣大學學生中，台北居民比率超高，並不完全只是所謂的「台北居民水準高」，而是所有教育交通社會資源都集中在此的關係。這也對其他城市居民非常不公平。只要將部分國立高等學府往其他城市遷移，甚至認真考慮遷移政治首都的可能性，不但可振興其他都市的經濟，讓更多人可以在地就學就業，改善每年年節長假必有的塞車、搶機票、搶火車票情形，同時也可讓台北市居民的居住環境及生活條件改善。

（作者為文字工作者）