社論》連人道之門都不留一條狹縫

李凈瑜奔走營救丈夫李明哲，隨著中國阻力增加而激發國人憤怒；陸委會昨日召開國際記者會，強烈譴責中國二十四天來拒絕回應。李凈瑜欲赴北京了解真相行前，中國搶先註銷她的「台胞證」，連人道之門都不留一條狹縫；不僅如此，還有中國媒體謾罵李凈瑜所為，是一起「向台獨愚民製造仇恨的鬧劇」。兩岸漠視人權價值者，先是刻意凸顯李明哲曾經擔任民進黨黨工，繼而又同聲批評李凈瑜，不是政治素人，曾經參選立委。這種人格謀殺的老套，想盡辦法就是要摧殘受害者的尊嚴，卻完全不談李明哲事件的本質就是「政治綁票」。北京可以高調綁票，受害者家屬不可高調救夫，綁匪邏輯真是豈有此理。

所謂的「向台獨愚民製造仇恨的鬧劇」，實在是高估了李凈瑜的影響力，同時低估了自己的邪惡。如果說，反共抗俄年代，台灣人民的仇匪恨匪來自兩蔣的洗腦；兩岸開放至今，中國成為台灣人民最不喜歡的國家之一，則是它動輒文攻武嚇台灣又在國內加緊一黨專政所致。不說別的，新政府不接受一中共識，北京立刻經貿戰、外交戰、藍八縣區隔待遇、共同打擊犯罪也叫停，種種不文明手段不一而足，形同對台灣頭家的自主選擇施以懲罰。從反共口號到實際接觸繞了一圈，北京把自己展示成如此面目可憎，台灣內部還需要誰來挑撥仇恨？一句話，台灣與中國漸行漸遠，後者傷害台灣人民的感情才是罪魁禍首。

在中國，類似綁架ＮＧＯ組織工作者李明哲之事，可以說是家常便飯；「危害國家安全」，也不過是欲加之罪。連諾貝爾和平獎得主劉曉波都關進政治黑牢了，遑論維權律師、上訪民眾、基層抗爭等等備受鎮壓。最近，自銅鑼灣書店事件以來，從香港綁架北京的眼中釘也成了新常態。野蠻的升級版，一再告訴大家，台灣人民在中國境內甚至在入境通關之際，脖子上頭便懸著一把莫測的刀鋒，倒楣的人隨時可能淪為犧牲者。具有中生背景的周泓旭涉嫌共諜，以違反「國家安全法」羈押，那把刀鋒就開始找代罪羔羊了。如果只看硬體的進步，誤以為共產黨不是共產黨了，很可能有朝一日會變成肉票。二十多年來，受害台商罄竹難書的冤案一再印證，穿西裝的共產黨骨子裡跟穿毛裝的共產黨沒有兩樣。

一九七○年代晚期，鄧小平開始改革開放；差不多同時，蔣經國也開放探親、觀光。由於北京急於招商引資，加上隔絕多年的親人終能一見，兩岸的初體驗基本上是正面的，兩蔣時代的仇匪恨匪洗腦，很快就隨風而逝了。然而，針對一九九六年我國首次總統直選，中國在台灣外海實施飛彈演習，赤裸裸揭開以經促政外加武力威脅的併吞者真面目。於是乎，此後二十年的兩岸關係，儘管有馬英九總路線之下的表面和平，「併吞台灣」與「台灣反併吞」一直在和平假象底下較勁；而中國在獲得台商資金經濟高速成長後，卻以更大的敵對力量對台灣軟硬兼施。幸好，台灣已經走上民主，這樣的演變反而刺激了台灣人民的同仇敵愾，凝結了跨族群的台灣認同，乃至天然獨世代蔚為主流。

北京一直無法理解，「讓利」那麼多，台灣為何還不感恩戴德？其實，馬英九總路線如果有創造利益，也只有少數跨海政商集團獨享，大多數人則受害於經濟連結中國的副作用：就業減少、所得降低、晚婚少子等。中國官員、觀光客來台灣趾高氣昂，霸凌台灣人民國家認同的符號；國際場合，更是極盡「中華台北」矮化之能事。凡此，總體形成了台灣人民對中國形象的極度負評。台灣的統派，「口號統」遠多於「行動統」。北京常言，台獨只是一小撮人；既然一小撮，何能煽動對中國的「仇恨」？一枚一枚飛彈瞄準台灣，一個一個李明哲被失蹤被認罪，中國自己製造的反作用力，才是把台灣推向更遠的黑手。再這樣下去，「口號統」恐怕也接近夢醒時分了。