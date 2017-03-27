近年台灣經濟罹患最嚴重的慢性病，乃是對中國的嚴重傾斜，治療的原則就是降低對中國的依賴；而新南向即為小英政府調配的眾多解藥之一。但是，新南向因為立基於脫離中國為核心的經貿網絡，日前在中國海南舉行的博鰲論壇上，中國學者即嚴厲批判，由於亞洲的貿易核心已經轉向中國，台灣往「南向」走是偏離了。

新南向的效益如何？小英政府的政策規劃與執行力如何？確實必須通過嚴苛考驗，不能淪為空談。然而，可以肯定的是，欲醫治台灣經濟沉痾，二、三十年來向中國傾斜的結果，印證走向中國是「請鬼拿藥單」；而新南向抑或鼓勵製造回流，儘管爭議仍多，卻是正規療法之間的取捨，即使走錯路頂多徒勞無功，不致喪命，但若療效發揮，台灣經濟將可回春，因此值得進行政策試誤，找出一個可行的解決方案。

然而，撇開新南向的效益不談，中國學者所謂「亞洲貿易核心已經轉向中國」論述是禁不起檢驗的。中國固然是全球第二大經濟體，與日本、韓國、台灣與東南亞的貿易量確實龐大，而且一帶一路、亞投行，以及主導ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）的建構，凸顯中國企圖打造一個以中國為核心的亞太經貿網絡。然而，反制的力量亦快速茁壯，美國前總統歐巴馬提出亞太再平衡策略，不僅涉及軍事安全領域，更是經貿層面的對抗。尤其，ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）的倡議，意在打造一個高門檻、高透明度，包括勞工權益、環境資源、關稅、市場開放到法規、制度與國際接軌的區域經濟整合架構，避免世界貿易規則被中國所主導重訂，力挽世界貿易網絡的天平倒向中國一方。可惜，川普上台立即宣布退出ＴＰＰ，但其公平貿易的訴求，主要對象亦是中國。換言之，美國與中國的貿易抗衡政策不變，只是不同屆政府採行的方法不同罷了。

其實，中國意圖成為亞洲貿易核心，甚至未公開表明的全球核心，只是創造全球第一的貿易量是不夠格的，在質的方面必須有所突破與提升，亦即政策、制度與法規上，均應與現代文明與自由市場價值接軌，方可向龍頭地位躍進。然而，檢視中國在經貿上的種種作為，完全是霸權的展現︰首先，以經貿為籌碼脅迫貿易對手，企圖獲取政治軍事的利益。

例如，中國以減少觀光客來台、農產品進口等手段，意圖迫使台灣接受一中原則的九二共識。而南韓因與美國合作部署薩德系統，中國更變本加厲對韓國祭出限韓令，限制民眾赴南韓旅遊、南韓影視娛樂事業在中國發展，並對民間企業樂天展開稅務、安全食品檢查，迫使其大量關閉在中國的店面，更是中國經濟受政治指揮的一大例證。另外，中國的一帶一路、亞投行，以及在非洲的龐大投資，均非只著眼於經濟效益，更多的是地緣政治的目的。易言之，係以經濟為籌碼企圖扶植政治霸權的崛起。

其次，中國改革開放後雖號稱走向資本主義，但經濟運作的本質卻非自由市場機制，而是其所標舉的具有社會主義特色的資本主義，亦即國家資本主義。在國家資本主義的運作下，中國對本國企業進行政策扶植、土地與租稅優惠，以國家資源大量補貼、挹注策略性產業，造成生產過剩，進而對外國大量傾銷，破壞市場秩序，導致產業的血腥殺戮。尤有甚者，國家資金隱身背後的指標企業在國際上大量併購具有高科技與國防價值的外國企業，特別在半導體與生技、自動化領域，無疑在為中國崛起為軍事霸權提供技術後盾。

總之，中國這頭經濟惡龍，本質上是實現國家政治軍事與地緣政治目的之工具，與違背自由市場規律、吸吮國家乳水企業的綜合體。它對世界經濟成長幾乎不具有正面能量，反倒噴發含有劇烈毒性的烈焰，意圖吞噬違背其意志、妨礙其崛起的競爭對手。如此邪惡的中華經濟帝國，台灣再不速速遠離、逃之夭夭，豈有活命的機會？