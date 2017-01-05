社論》美國強硬派當道下的台灣利益

美國總統當選人川普最近再度任命了一個極重要的人事，未來的美國貿易代表，將由對中強硬派的律師萊席爾（Robert Lighthizer）出任，川普並且公開賦予其重大任務，就是：把美國工人的福祉放在第一位，代表美國爭取更好的貿易協議。若再加上之前已經公布的商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮國家貿易委員會主管納瓦洛（Peter Navarro）等等任命，川普的經貿路線已經逐漸明朗。

這位內定的美國新貿易代表，在雷根時代即任職政府，是談判桌上的強悍角色，他過去的種種紀錄，包括對WTO爭端解決機制效能不彰的抨擊，與羅斯等人的思想相互呼應，也就是美國對外簽署的貿易協定，應該以降低美國貿易赤字、強化美國製造業、有助美國經濟成長為目的；因此可以大致認定，這是一個標榜把美國利益放在第一位的新政權，儘管在競選期間，川普團隊不斷痛陳「全球主義（Globalism）」之弊，但是未來的美國新政府毫無疑問仍然在自由貿易的體系下行事，從而企圖建立以美國為中心的新秩序。

有別於歐巴馬八年，川普政權的新轉向，在國際政治上，過去三十年，受到冷戰時期的美蘇兩強格局影響，一直延續的是「聯中制俄」的戰略部署，因此容忍、甚至協助中國不斷地脫貧壯大，如今中國距離世界第一大經濟體已經為期不遠，儼然已經侵犯到了美國的超霸地位，川普政權在這個時刻上台，恐怕是結構演變下一個必然的結果，而川普不避諱轉與俄羅斯親善，不惜與中國直言怒目，此一「再平衡」的改弦易轍，今後的發展引人注目。

至於在經貿政策上，美國新政府雖然幾乎已經放棄了TPP（十二國一體）的多邊架構，但是從上述關鍵職位的安排上，川普將發展以美國為軸心、輻射而出的各種FTA雙邊協議，這個圖像已經浮現。例如在亞洲，與俄韓日台澳紐與東南亞各國，分別洽談「超WTO」的待遇，這種依據不同國家、不同需求、設計不同內容的各個擊破法，例如給越南的開放條件無須適用於所有成員國，無需贅言，符合美國的最大利益。這種經貿關係的建構，如果對照布希政府時代的亞洲安全戰略「扇形架構」，在軍事上防堵中國，現在川普玩的是不是經濟戰略上的「扇形架構」？骨子裡的目標無非也是中國。

二○一七年的國際格局若是這樣，台灣應該如何應變的方向，相對也就出來了。那就是做好面臨強勁對手、特別是與美國談判的準備；同時也必須針對所謂企業回美的政策，盤點台灣適合到美國投資、能創造雙贏的產業，好與美國勇敢交涉，爭取台灣最大的利益。

尤其是前者，蔡英文政府無法迴避經貿協定必然要面對的市場、主要是農牧產品開放的挑戰，此一衝擊，各國皆然。因此對內，政府相關的輔導措施應當早早有效推動，協助弱勢產業成功轉型，強化競爭能力，盡力降低萬一門戶必須相互打開時，可能受到的傷害。除了針對利害關係人的溝通外，政府也要清楚認知下台的國民黨並非忠誠反對黨的事實，這從過去七個月的零和鬥爭表現上，已無幻想的空間。這時判斷台灣整體利益優先，並掌握民意授予的多數施政優勢，就變得非常關鍵。

至於對外，台灣多年來面對過無數的經貿談判經驗，箇中的能耐在事後檢討，絕對是見仁見智；曾經有美國貿易談判人員私下坦言：台灣的代表只會稱是，很少敢說不。這種讓人笑不出來的戲謔，足以為戒，國人絕不樂見台灣在談判桌上失去了據理力爭的專業與膽識。新政府今後要倚重者，大約仍是既有體制中的人員，這時高層如何設定底線，關乎成敗，也將責無旁貸。

川普時代來臨，台灣充滿著機會與挑戰，而其取決於：我們是否能夠擴大台灣利益與美國利益的交集？這個態勢業已近在眼前。