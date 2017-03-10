社論》「薩德事件」與面對中國

中國人大及政協的每年例會正在北京舉行，「兩會」以橡皮圖章著稱，只能例行公事地批准黨國當局的重要決定。不過，從各式各樣的報告及講話中，外界仍可窺知這個一黨專政國家的若干樣貌。對飽受中國併吞威脅的台灣來說，中國逐年躍增的國防預算今年突破人民幣一兆元，約我國的十四．三五倍，是值得關切的焦點之一。

中國繼續耀武揚威之際，最近東亞情勢的發展，增添我國的戒心。本週一，北韓向日本海發射四枚中程彈道飛彈，宣稱以駐日美軍基地為目標，顯示它正朝射程涵蓋美國的洲際彈道飛彈和核武發展道路邁進。本週二，美國開始在南韓部署戰區高空防禦系統（THAAD）或通稱薩德，四月服役。

在此之前，中國對南韓部署薩德反應強烈，並採取報復行動。中國把矛頭指向提供土地建構薩德的南韓樂天集團，它在中國零售商場有二十多家遭勒令停業。同時，中國還祭出「限韓令」，下令旅遊業者停止赴韓旅遊，拒絕韓方包機航班申請，取消韓國演藝活動，民間也出現抵制韓貨及砸店等行動。所有這些，中國外長王毅宣稱，因為「薩德的監視和早期預警半徑遠遠超出朝鮮半島範圍，危及中國的戰略安全」。他提議「雙暫停」︰以美韓停止進行中的聯合軍演，換取北韓中止飛彈發射及核武發展；但旋遭美韓拒絕。

國際輿論對「限韓令」或「雙暫停」大都不以為然。從常識看，北韓的飛彈核武危及南韓與美日，中國並未面臨同一威脅，南韓部署防禦系統的薩德，純屬自衛。另一方面，做為北韓唯一重要經濟和安全夥伴，中國有節制北韓的絕對實力；有如北韓前駐英國公使太永浩所強調，只要封鎖邊境，停止貿易，「中國三年就能讓金正恩垮台」。

中國不此之圖，以經濟手段壓迫南韓，並非只搞錯對象，而是別有所圖，亦即繼續以北韓為籌碼，取得向美國討價還價的利益。一如世人所見，中國從二○○三年起曾主辦六方會談，邀兩韓及美日俄等國協商北韓核武問題，但六年後因北韓退出而以失敗收場。不過，美國期待透過中國節制北韓的幻想未醒，軟弱的歐巴馬更以「戰略性忍耐」（strategic patience）自我感覺良好，以致北韓趁機坐大，中國也利用歐巴馬「寄希望於中國」的幻想及軟弱而在南海擴張等爭議得寸進尺，川普政府不能再犯這一重大錯誤。

旁觀「薩德事件」，令人不能不心生警惕。首先，薩德是攔截中短程戰術飛彈的末端防禦系統，屬自衛而非攻擊性軍備，且旨在防禦北韓或有的攻擊，並非針對中國；中國反應幾近歇斯底里，只能有自己的戰略安全考量，不容南韓有正當防衛舉措，霸凌南韓的霸權心態昭然若揭。其次，南韓與中國簽有自由貿易協定，朴槿惠一年半前還以總統身分參加中國九三閱兵，如今中國對待南韓翻臉如翻書，難怪周邊國家對中國武力崛起，惶惑不安。

然而，南韓朝野面對中國無理取鬧，表現可圈可點。在政界，儘管內有閨密門政治亂局，各政黨齊力對外，同聲譴責中國打壓；自由韓國黨黨魁鄭宇澤的話最經典︰中國是G20成員國，做法卻「低級且傲慢」。主要大報或主張減低經濟依賴以阻止中國蠻橫，屈服只會讓南韓自取其辱，要中國適可而止。南韓政界及媒體在面對中國霸凌的齊心一志，是正常國家社會通例，也是台灣所欠缺。

「薩德事件」也引發我國是否部署這一防禦系統的討論。國防部長馮世寬不支持，以免涉入他國紛爭；國安局長彭勝竹強調，只要維護國家安全措施，他都支持。就此假設性問題而言，國安局長顯然較國防部長回應得體。至於中國有退將揚言，「如果美國在台灣部署薩德系統，就是解放台灣之時」；達賴喇嘛接受美國HBO訪問，對是否擔心中國指定其繼承人的回話，最宜借用於此。達賴說︰「這是愚蠢的行為之一；短視，沒有正確使用大腦，是有害的」；「我們的大腦有認知常識的能力，但中國的強硬派缺少這一部分大腦」；「他們想要什麼，想說什麼，那是他們的觀點…我只覺得好笑」。