社論》別了！歐巴馬軟弱的中國政策

中國上週四在南海奪走美國水下無人潛航器，五天後歸還。五角大廈雖將繼續調查此事，但歐巴馬政府在本案態度軟弱，據《紐約時報》報導，已令亞太地區相關各國感到困惑；它引專家的話說，「中國將因此次行動而變得更大膽」，因為它「沒有遭受明顯的後果」。

同樣讓台灣人民困惑，甚至不以為然的，歐巴馬在年終記者會宣稱︰台灣人民同意，只要他們得以繼續在某種程度自主下運作，他們就不會進一步宣布獨立。已是「跛腳鴨」的歐巴馬臨去秋波，替台灣人民作此發言，框限台灣民主與人民意志，既傷害台灣人民感情，也反映他事事看北京臉色的中國政策，已是改弦更張的時候了。

潛航器事件引發廣泛關切，因事發地點在公海，即蘇比克灣西北約五十英里的水域，是菲律賓專屬經濟海域內，甚至也在中國宣稱的南海「九段線」之外；中國奪取美軍測量裝備，在和平時期為國際公法所不容。中國媒體宣稱，當地也位於中國宣稱擁有的黃岩島兩百海里範圍，但中國並未對該島主張專屬經濟海域，這一說法站不住腳。

按中國近年一貫行徑，它常選美國新舊任總統交接期間，測試或挑戰白宮主人權威，從中佔取便宜。二○○一年的南海中美軍機擦撞迫降事件，二○○九年美軍偵察艦「無瑕號」遭包圍事件均屬之。上週這一事件，旨在試探川普還是吃定歐巴馬，或難論斷；歐巴馬政府事後雖向中國抗議，要求歸還潛航器，但對中國在國際水域公然挑釁，挑戰公海自由航行及行動權利，美國既未派驅逐艦前往事發地點，一派息事寧人的態度，勢必削弱它在本地區的權威，「轉向亞洲」的戰略也受根本挑戰。

歐巴馬政府最讓美國受傷的，是事件發生前一天，美軍太平洋司令哈里斯在澳洲表示，美國已準備好對抗中國在南海的過度擴張。他強調，亞太地區有關國家「現在和未來都可指望美國」。哈里斯一向直言批判中國，他當天「實力加決心加警告等於威懾」的宣示也非戲言，中國卻藉潛航器事件打了美國一記耳光，咎在歐巴馬的國安會，事件的回應由其決定。事實上，中國掌握歐巴馬政府中國政策的軟弱，大肆在南海建島擴充軍事設施。美國ＣＳＩＳ智庫上週發表報告及衛星空照，指中國在有爭議的南沙設立雷達，於七處島礁構設強大軍事設施；中國對此訊息已不再迴避，逕稱它有權如此作為。

歐巴馬以不得罪北京為能事的中國政策，不僅表現在南海，對台灣亦然。據來自華府的報導，由於白宮國家安全顧問萊斯與副手羅茲聯手阻擋，歐巴馬任內對台灣軍售案最終束之高閣；兩人認為美中關係比較重要，「把台灣放角落，非必要不碰觸」。事實上，一如當年主導「八一七公報」惹惱雷根的海格，萊斯也是季辛吉舊屬，以姑息中國為能事。

如今，儘管川普尚未就任，從他的談話主張及人事佈局來看，中國政策面臨翻轉已大勢所趨。以潛航器事件為例，他認為中國所作所為「前所未有」，五角大廈回應不夠力，「我們應該告訴中國，他們偷走的潛航器我們不要了。」昨天，他任命公開指責中國對美國發動經濟戰的納瓦洛領導白宮新機構，主管美國貿易和工業政策；納瓦洛主張不提「一中」政策，強硬對付中國。在此之前，川普與台灣總統通電話，直言批判中國，質疑「一中」政策，他身邊不乏對台灣友善的保守派人士；加上「聯中制俄」戰略環境已變，中國內部經濟問題重重，川普告別歐巴馬軟弱的中國政策，應屬必然。

台灣對於川普新局的到來，在樂觀的期待中，戒慎恐懼是必要的。在經貿方面，ＴＰＰ可能生變，我國應可切入ＦＴＡ或ＢＩＡ（雙邊投資協定），並配合「美國優先」的減稅、再工業化、吸引外資等政策，促成經濟產業上進；對進口美豬等問題，宜力求解決。在安全方面，我國國防經費跟不上中國解放軍的威脅，自衛決心能力受質疑，應即提高，並與美國密切軍事交流。同時，我國應爭取駐美代表處正名為台灣代表處，解除雙方官方高層交流限制，並以台灣為名，積極參與國際社會。