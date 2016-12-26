社論》兩強相鬥下的台灣

川普的執政人選幾乎全部浮上檯面，有人形容是「老白男」（老人、白人、男人），大抵呈現美國傳統右派的臉譜。這些人既受益於反全球化而躍上權力舞台，卻也是全球化獲利的少數菁英，共通的價值觀是結合自由市場、鬆綁管制、優勝劣敗的社會達爾文主義，以及將白人至上與美國榮耀交纏的新種族主義與愛國主義。因此隊伍中有華爾街大亨、禿鷹與石油業鉅子，也有狂熱的國防軍事建制派，這支隊伍揮舞「讓美國再強大」（MAKE AMERICA GREAT AGAIN）的旗幟即將上路。

川普尚未上任，地緣政治已然大震盪，聯俄制中，重建責任共同分擔的軍事同盟關係，對恐怖主義及其衍生的難民問題採取強硬不妥協立場。相對於歐巴馬任內在軍事上愈陷愈深，無力阻擋恐怖主義的蔓延，造成原本相對平靜的法德都成為恐怖活動的標靶。而阿富汗、伊拉克戰事歷經小布希、歐巴馬任期，仍然烽火遍野；敘利亞又淪為列強代理人戰爭的煉獄。美國境內的恐攻與校園槍擊事件頻傳，全球似乎已被暴力殺戮的病毒傳染，沒有一個安全的庇護所。而被戰爭驅趕的難民，也被極右派視為戰爭、恐怖主義的帶原者，拒之於各國國門之外。對難民的恐懼與仇恨，成為歐洲極右政黨運動快速崛起的大背景，顛覆了既存的政治版圖。英國脫歐、菲律賓杜特蒂與美國川普等政治狂人的出線、義大利公投的失敗，在在顯現極右浪潮的蠢蠢欲動。尤其，川普拿下全球最大強國的政權，更是極右民粹的大勝利。

川普勝出，意味全球大國權力競逐的新戲碼出爐，這是一條美國「聯合俄羅斯、歐盟、日本」圍堵中國的路線，翻轉了冷戰後期聯中制俄的美國全球戰略棋局。在川普主導的制中軸線上，長期被國際社會邊緣化的台灣，意外因川蔡通話躍上國際舞台，台灣的民主、人權與經濟成就，成為國際社會不得不重新正視的存在。然而，川普的反中其實是以經濟為主軸，軍事外交只是手段籌碼。這場美中貿易大戰一旦開打，將是一場超級大地震。一個是全球第一大經濟體，最先進的研發創新中心；一個是全球第二大經濟體，最大的生產基地。第一和第二之間原本的產業分工架構，乃是美國掌握創新研發高附加價值端，中國則以低廉成本見長，建構完整的生產供應鏈聚落。如今，美國內部的分配不均已衍生嚴重社會經濟問題，而創新所產生的利潤過於集中少數，不足以改善基層生活，因此必須重振可以創造眾多就業人口的製造業，作為世界工廠的中國自然成為主要對手。

然而，在貿易戰激烈對峙的表象下，美中經貿關係其實相當錯綜複雜。一，美國一年雖然貿易逆差約四、五千億美元，但隱藏其中的智財權收入難以估計，所以貿易赤字真相如何，有待深入探討。其二，中國雖然擁有超額的貿易順差，三兆美元的外匯存底，但同時也是美債的第一大買主（最近第一債主的位子才讓給了日本），提供了美國人廉價的資金。如果川普想要推動五千億美元的基礎建設，擴大財政支出，卻與中國交惡，恐將影響廉價資金的來源。再者，既然減稅，則基礎建設的資金勢必舉債，但聯準會未來可能多次升息，又會增加財政負擔，造成爆表的國債更形飆高。最後，川普批判中國操控匯率，但是美國走上強勢美元之路，人民幣勢必貶值，未來貿易傾斜的形態只會加深，難以改善。儘管如此，中國高築的不公平貿易壁壘不除，美中貿易戰仍一觸即發。

中央銀行統計，台灣在全球價值鏈的參與度六十七．六％，為世界第一，對中國經貿依賴度亦達四成，出口中間財的比率也達到二十四．一％。易言之，美中貿易戰爭一旦爆發，勝負未定，但全球經濟恐怕已陷入蕭條與混亂，對於經貿高度全球化的台灣更是大災難。所以，川普的言行、政策與人事佈局，看似好戲連台，高潮迭起，但是台灣卻不能「站高山看馬相踢」，必須以嚴肅的心情研擬因應對策。更重要的是，增加企業投資、擴大公共建設、推動經貿多元化，分散風險，以提升內在成長動能，方可有效對抗外在的風暴。