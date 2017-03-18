中國總理李克強日前稱，「終歸我們是一家人」。而中國台聯會長汪毅夫先前表示：十八大以來諸如「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等涉台議題出現很多全新話語，而話語的創新「有時會開創全新的機會」。上述「話語的創新」，無非是訴諸民族、血緣，而其潛台詞近似「別讓中國對統一絕望」，怎麼聽都像是統戰話語的改頭換面，而不是指涉現代國家之間的對等行動。

話語的創新，「九二共識」早有先例。然而，此一無中生有的名詞，反而讓國民黨自我麻醉。馬英九用一中各表自我欺騙，努力別讓中國對統一絕望。最後，洪秀柱的一中同表戳破了假象，不能說中華民國的存在，這才是北京版的「九二共識」。北京方面一再重申的就是，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，從未承認有中華民國的空間。不過，蘇起的「話語的創新」，卻讓北京得以徹底迷惑馬英九，長驅直入台灣，從經濟連結中國到五千名共諜潛伏傳聞，在在顯示此一「話語的創新」已成北京溫水煮青蛙的工具，「歡迎長官來統戰」將台灣滲透到危機四伏。

「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等話語，只不過以無法科學定義的感性文字，隱匿台灣人民所無法接受的一中框架罷了。兩年前，柯文哲提出「兩岸一家親」的說法，中國國台辦立即回應「兩岸一家親，有利於兩岸交流合作」。柯文哲一方面提出此一曖昧說法，一方面也沒有正面挑戰一中框架，對北京而言就存在著接受兩岸同屬一中的默契。柯文哲可以蒙混過關，乃是因為台北市政並非國家層級，但若民進黨政府也奢談「兩岸一家親」，主權的毀損、民意的反彈必然會遠超過柯文哲效應。

政治是可能的藝術，話語的創新也能帶動行動的創新，關鍵在於其所撐開的創造性模糊應對雙方有利，而非單單有利於中國的論述鋪陳與政治行動。試想，當中國以一千多枚飛彈瞄準台灣，戰機、航母繞行台灣，縮減觀光客，動搖邦交國，杯葛參與國際活動，積極發展共諜網之際，台灣卻突兀附和「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等話語，會引起國際社會何種解讀？日美為主的亞洲地緣政治格局，台灣的利益當然是站在民主陣營。日美忙著強化軍力抗衡中國霸權崛起，北京卻以經濟利益誘使台灣附和其傾中的話語創新，對於台灣安全是利是弊？

上個月，小英提及兩岸應共同擘劃互動新模式；國台辦立即回應： 無論如何表述，無論用什麼樣的詞彙，包括所謂的「新思維」、「新做法」、「新模式」，關鍵還是要確認「兩岸同屬一個中國」的核心認知。重彈舊調，不啻是對「話語的創新有時會開創全新的機會」做出直白的解釋，那就是，關鍵不是甚麼話語的創新，而是台灣要或明或暗接受那個「核心認知」。這也是對小英的一大警惕，千萬不要以為效法蘇起文創商品，也來個文青式的話語創新，北京就會恩准「開創全新的機會」。而一旦做到讓北京欣然接受了，小英恐怕也就被自己的魔咒套牢了。

所謂「話語的創新」，有希望為民共溝通提供契機嗎？老實說，現在國際形勢有所改觀，中國對台灣的話語權受到節制；台灣的主流民意，則在乎國內的改革與建設勝過兩岸互動新模式。維持現狀，小英該著力的，不是維持國共向終統挪移的默契與作為，而是維持台灣主權獨立走向正常國家的動能與願景。北京即使有換湯不換藥的「話語的創新」，更應該「聽其言、觀其行」；從國際圍堵到窮台政策，北京的對台行動才是真實的語言。只從北京的統戰話語提煉善意，卻罔顧它對台灣無休無止的敵意行動，這也是連胡會、馬習會讓台灣陷入險境的癥結，想必小英不致在壓力測試下重蹈覆轍吧。