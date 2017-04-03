社論》別在馬英九跌倒之地再摔一跤

曾經來台念大學的中國人士周泓旭，遭台北地檢署以違反「國家安全法」聲請羈押，台北地院開庭後將他收押禁見。十天後，民進黨前黨工、非政府組織人權工作者李明哲從澳門前往廣州途中「失蹤」，經過家屬、海陸、立委的關切，國台辦才遲遲證實他「涉嫌從事危害國家安全活動」遭國安單位拘留。這兩起引人聯想的事件，刻劃出目前兩岸關係緊張的一面。

不過，利用製造緊張以創造談判籌碼，也是北京對外的常用伎倆。就在台海略顯僵持，世衛「一中觀察員」邀請函有無成疑之際，中國海協會會長陳德銘在博鰲論壇表示想來台灣和金門，但應該是「以一個國家的兩個還分治著的機構授權代表的身分訪台」。對此，陸委會發言人邱垂正回應，海基會已經邀請陳德銘以海協會長的身分來台訪問交流，這樣的立場不變，希望雙方坐下來談。邱垂正還強調，中華民國是主權國家，兩岸關係就是兩岸關係，政府致力恢復兩岸正常溝通往來的立場不變，將在尊重歷史事實和既有政治基礎上務實推動，希望尋找雙方可能的合作機會。

重申張小月的「兩岸關係就是兩岸關係」，以及小英就職演說的「尊重歷史事實和既有政治基礎」，似乎還對不上北京的胃口。國台辦發言人便進一步解釋，陳德銘所言依舊是「堅持體現一個中國原則的九二共識」，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」。講到恢復兩岸協商，國台辦球員兼裁判說：古今中外，任何協商談判都不可能沒有目標，不可能沒有方向，也不可能沒有一個共同的基礎。千言萬語，就是小英要坐到老馬的椅子上，欣然接受中國指定的「目標、方向、共同的基礎」，才有後戲可言。

談判前要求對方先接受自己的前提，中國對台灣的這種霸道姿態，不禁令人回想一九八○年代初，中英開始談判香港問題的歷史。當時，柴契爾認為雙方的談判應該從香港主權談起，接下來再談行政權與一九九七相關事宜。但是，鄧小平根本不管過去的國際條約，先聲奪人堅稱香港主權屬於中國沒得談。結果，中國幾乎主導談判進程，並且左右香港輿論氣氛，於是不經談判便先確定香港主權屬於中國。而柴契爾所能談的，只剩下「維持香港的繁榮與穩定」。於是乎，一九九七，表面上是英國「光榮撤退」，實質上是中國霸王硬上弓。香港回歸之後，彭定康政制改革倒退，乃至「聽北京話的港人治港」，都可以從中英談判的脈絡一葉知秋。

二○○八之後，馬英九也是未經談判，就把台灣主權奉送，當作國共關係展開的伴手禮。他在台灣自欺欺人的「一中各表」，北京從來只承認「一中」而對「各表」視若無物；馬英九只期待中國官員稱他一聲「您」、「先生」，便是最好的寫照。如今，本土政權完全執政，中國屢以不承認「一中共識」，企圖以「內外交迫」的夾擊迫使小英就範。而且，眼見直線前進不通，無法直接推銷「九二共識」，便轉而持續施壓、曲線前進，試探性推銷所謂的「一個國家、兩個分治機構」。其實，此一貌似「一國兩區」、「一國兩府」的文創產品，核心還是換湯不換藥的「一個國家」：中華人民共和國。

所以說，追求兩岸互動新模式，切忌為協商而協商；急於恢復協商，不啻有求於人。假使恢復協商，是以吞下同屬一個國家為前提，那麼，未來協商的空間也只剩下討論賣身契了。尤其是，身為本土政權，若跟外來政黨一樣，將台灣主權納入一中框架，完全背離美日戰略調整下台灣地位獲得更多國際支撐的趨勢，形同政治自殺。十個月的經驗顯示，小英應當務實的課題，乃是經濟與改革，而非兩岸。作為世衛釣餌的「一中觀察員」，只是雞肋不是雞腿。更何況，馬英九的總路線早已證明，「一中大補丸」帶來的是民主倒退、經濟沉淪。踩著這個人的失敗而站上權力高峰的小英，千萬別在馬英九跌倒之地再摔一跤。