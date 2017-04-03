《自由廣場》牛津亮了台灣天燈

◎ 曾泰元

前幾天，台灣的天燈悄悄地升起，燈罩上寫著我們的文化傳統，飛進了英語世界最權威的天空。

此話怎講？天燈的英文sky lantern源自台灣，由中文直譯，雖然多年來見諸英文媒體，卻始終沒能收進英文詞典，不過這個情況終於改變了。

《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，常縮寫為OED）是當今世上最大、最權威的英文詞典，自2000年的網路版上線以來，每季定期更新一次。今年第一季日前發佈了新詞新義，sky lantern（天燈）赫然在列，與台灣的淵源清晰可辨，令人欣喜。

OED收錄了sky lantern的三個意思，前兩個意思（天窗、天光）屬於早期，現已罕見，第三個意思就是天燈，這也是sky lantern最新、最常見、最主要的意思。OED把天燈定義為：「點燃燈芯之後就能浮起升空的一種燈籠。一般的結構是米紙燈罩包覆竹框或金屬絲框，由置於底部開口的小蠟燭或其他的裸露火焰提供光源。火源加熱燈罩裡的空氣，也能讓燈籠上升」（英文略，筆者譯）。OED為語文詞典，定義大方用了51個英文單詞來解釋天燈，殊屬難得。

OED在詞源裡推測，sky lantern可能來自中文的「天燈」，是個直至最近才有的意思。OED指出，天燈本指懸掛於高竿上、有不同用途的燈籠，這個能飛天的紙燈籠，傳統上中文稱之為「孔明燈」，之所以有如此的稱呼，乃源自公元三世紀的政治家孔明（諸葛亮），咸信此燈為其所發明。

OED不愧是英文詞典的第一把交椅。它不是百科全書，卻在定義與詞源裡，對半個地球外另一個文化的天燈，毫不吝嗇給足了篇幅，解釋得宛如微型的百科全書，讓我看了都不禁點頭稱是。

OED經過層層篩選，去蕪存菁，給年輕的sky lantern臚列了三條書證（quotation），以有源有本的書面資料來作為佐證。根據書證，天燈的英文sky lantern最早出自台灣英漢雙語的《光華》雜誌，時間為1989年4月：「我們元宵節在這裡放天燈，起碼已有百年以上的歷史」（筆者譯）。

天燈的第二條書證，引自香港的英文報紙《南華早報》，時間為1994年5月30日，講的是台灣的天燈：「若干傳統的台灣 “天燈”（紙製熱氣球），帶著非核台灣的願望……飛向空中。」（筆者譯）。

第三條書證，也是最近的一條書證，來自英國的《每日電訊報》，時間是2011年1月31日：「當局呼籲，要狂歡者本周春節期間別放天燈，因為資料顯示，消防隊員每週都要為此出勤滅火」（筆者譯）。

英文裡的中文詞彙不多，經過權威認證、收錄于英文詞典的，至多也不過三、五百個，這其中源自台灣的，更是鳳毛麟角。台灣的天燈做出特色，成為世界知名的重要觀光資產，從中文直譯的sky lantern，終於獲得英文詞典聖經OED的肯定，值得我們在此記上一筆。（作者為東吳大學英文系副教授）