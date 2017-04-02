自由廣場》戰火下的台灣少年工

◎ 張國輝

林景淵先生的新書《望鄉三千里：台灣少年工奮鬥史》正式出版，我十分敬佩他這股為蒐集史料鍥而不捨的精神。

一年前，林景淵教授曾打電話問我，台中市有否保存日治時代小學生派往日本從事軍艦、飛機修護工作的資料，我問遍了文化局、教育局，甚至日治時代就設立的小學，仍找不到任何答案，因為林教授只是想為他著手的新書《台灣少年工奮鬥史》佐證。

這一年來，恰有幾次機會和幾家機械廠商談他們的創廠過程，才了解台灣少年工是今天台灣機械業的火種。一位從小在空軍眷村長大的廠商告訴我，他是台中北屯人，父親從國民政府來台接收時，因會修飛機，以軍職被延攬至水湳機場工作直到退伍；他說，周遭好幾戶人家都與他家一樣，父親還常被外界當成大陸來台的老榮民。在眷村改建前，他就已經在外設立工廠並搬離眷村。

一位從事手工具製造的廠商也告訴我，他在當學徒時，老闆兼師傅就是空軍修護廠的士官長，師傅為了響應謝東閔先生擔任省主席時倡導的「客廳即工廠」政策，就在眷村眷舍內擺上了幾台車床，從事手工具的製造，白天仍回機場上班，晚上回來驗收學徒的成果。他說，師傅的工夫精湛，經他訓練過的師兄弟，在機械業都有一番成就。而有一家廠商，三代都從事機械製造，祖父是到日本的海軍工廠做金工學徒，如今第三代則是機械博士。

這批戰火下的台灣少年，是民國六十年間「客廳即工廠」的主力，當時以家庭工業為主的台中市東區與南區，機械業十分蓬勃，還被稱為台中的「黑手窟」，台中工業區設立後，他們才陸續遷移到工業區，如今台中能成為全國機械產業的重心，得力於這批當年赴日的台灣少年工。

（作者從事社會工作；曾任台中市議員）