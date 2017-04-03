《自由廣場》國防部何不改拍動漫

◎ 林建志

這陣子沸沸揚揚，說國防部要參考高收視率的熱門韓劇《太陽的後裔》，拍出台灣版的軍事愛情／軍教片。

考量到台灣演藝圈從幕前到幕後，演員、導演、編劇、製作到攝影，大家都對中國市場誘惑有所考量而拒演。

因而此片一定會有找不到Ａ咖演員演出、湊不成夢幻製作團隊的隱憂（反正國防部的預算，可能也請不到Ａ咖）。

在這些前提之下，何不捨棄真人演出跟動員真正武器及軍隊的保守舊框架思維？

若將這部軍教片改用卡通動漫方式呈現，也許可同時幫以上多個困擾解套！

改拍動漫，可少掉大咖演員都迴避演出及檔期難喬的尷尬、省掉請大牌團隊的高薪、不用擔心武器在拍攝過程中受損、不用擔心軍方動員的臨時演員演戲卡卡跟拍戲受傷的風險、不喜歡的畫面可隨時更改重新繪製、劇情場景跟武器設定也可更為多元跟天馬行空。

而國防部的政府經費補助，也可用在提升台灣本土動漫業者的技術跟產業升級。

像高雄就有國際級的動漫繪製人才企業聚落，國防部何苦再堅持老藍男的保守思維，硬要找真人執導演出？

既然是要兼具募兵宣導、提升國軍形象、強化國民保防心防等幾項目標。那與其拍部卡司縮水、演技卡卡、劇情保守不合理、不敢秀出解放軍就是敵人、武器爆破特效陽春、觀眾不捧場風評差賣座低的落漆軍教片，與其日後被人恥笑為《大腸的後悔》，不如借鏡日本歐美，拍出動漫版的《捍衛戰士》或《永遠的０》吧！

（作者業翻譯、美語教師）