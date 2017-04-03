《自由廣場》透明釋憲，更待何時？

◎ 蔡志宏

五年的等待：司改國是會議第二分組終於在上週決議建立釋憲聲請書公開機制。這一刻，我等了五年之久，心中感傷與感動雜陳。

五年前，我因為一件聲請釋憲案，開始關注大法官釋憲程序缺乏公開透明機制的問題。為此，我不但在釋憲聲請案中，請求應公開法官釋憲聲請書，還多次在貴報投書表達關心釋憲制度的透明發展並提出建言（可參看「法官釋憲聲請書，為甚麼不公開？」「模擬憲法法庭創時代意義」等文）。不過，感傷的是，五年來，這樣的意見，並沒有獲得司法院的實質重視及回應。於是，我期待此次司改國是會議，可以因為非法律人的參與，帶來真正改革的契機，現在看到他們努力的成果，怎不令我感動？

看得到的努力：這一次，司法院對於改革建言的即時反應，也是值得稱讚的：司法院在第二分組決議當日，隨即發出新聞稿表明：將儘速研擬妥適方案，為透明釋憲努力。接著，更在上週同性婚憲法法庭辯論前，就將釋憲聲請人、關係機關的聲請書、爭點聲明乃至鑑定人之鑑定意見全部上網，讓關心此次憲法辯論的民眾可事先窺其堂奧，而不再只是必須臨場摸索，有聽卻難懂。如此一來，如果大法官做出解釋，改變現有的法律秩序，也才具有必要的正當程序與基礎。相較於過往外界無從知悉有何案聲請釋憲，無從參與關心，卻突然要接受大法官解釋結果，如此開大門、走大路的開闊格局，才是我們要的大法官釋憲！

制度化的期待：當然，這些都只是透明釋憲的起步，未來還有許多可以提升的空間。現在最迫切的，就是將透明釋憲加以制度化。沒有制度化之前，司法院任何自發性的透明作為，都只能算是隨興演出，隨時可以翻臉收回。一年多前，我投書「釋憲黑箱，孰令致之？」嚴厲批判司法院無預警關閉大法官待審案件網頁資訊，依然殷鑑不遠。因此，我建議：司法院應該即刻修訂大法官案件審理法施行細則，明文規定釋憲聲請書的公布與接受各界意見的呈遞，乃是釋憲前的必經程序，讓所有案件，享有相同規格待遇。又或者，司法院許院長應儘速召開大法官會議，將我先前公開法官釋憲聲請書的聲請，趁此機會，一舉做成解釋，確立公開透明釋憲就是憲法價值，向歷史承諾透明釋憲，永矢咸尊！

（作者為智慧財產法院法官）