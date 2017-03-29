社論》還好台灣有民主屏障

北京欽點的林鄭月娥在小圈子選舉當選香港特首，這是北京對港人爭取雙普選、佔中運動等的總答覆。而新特首出爐之際，發起或參與二○一四年「佔領中環」運動的成員九人，立即被控「公眾妨擾」等罪名，秋後算帳不啻把總答覆的調子拉得更高。與此同時，美國「國會及行政當局中國委員會」批評北京介入選舉，直言若香港淪為中國另一個城市，那香港所享有的特權可能會被取消。所謂的介入選舉，算是緩和的指控，因為北京早就公然宣示「全面管治」香港了，將來香港的政治發展恐怕只會更「內地化」而非「民主化」。

東方之珠，在國際社會眾目睽睽之下，淪落到今天的地步，連當初的中英聯合聲明，都早已形同廢紙。英國的光榮撤退，換來的是中國的專制挺進。而一九八四前後，中英談判期間，港人只能聽天由命，連國際談判的籌碼都不是，現在看來早已錯失先機。所謂的「一國兩制、五十年不變」，一九九七以來一直朝北京「全面管治」香港方向演變。從董建華、曾蔭權、梁振英到林鄭月娥，欽定選舉委員會選出的欽定人選，弦外之音會不會是鳥籠民主五十年不變？香港，恐怕要等人口結構大幅改變，政治洗腦徹底完成，北京才可能恩准特首、立法會的雙普選吧。

二○一五年底，包括擁有瑞典籍股東在內的銅鑼灣書店五人，悉遭北京綁架至中國。今年初，擁有加拿大籍、香港永久居民身分的一名富商又被綁架至中國。中國公安在香港「執法」，敲響了一國兩制的喪鐘。「港人治港、高度自治」，在北京第四個指定人治理下，香港民主的未來是明是暗不言可喻。外界期望，香港的民主運動能夠遍地開花，只不過在習近平「硬的更硬」的鐵腕下，普世價值恐怕難有空間。中英聯合聲明也好，對港人的信誓旦旦也好，北京顯然是愈來愈不放在眼裡了，只要控制政商利益結構，關起門來打孩子也無所謂。

北京對香港硬，當然不會對台灣軟。台灣的情況與香港截然不同，但北京似乎也想利用類似的模式，把台灣納為中國的一部分。川普上台後又出現的，台灣可能淪為中美交易的籌碼，就是這種國際政治操作的伎倆。還好，籌碼之說，必須面對台灣的新現實，那就是，台灣已經進入民主時代，國家意志與政權輪替都有頭家發聲。而且，台灣的獨立自主，之於美日等西太平洋民主國家的安全利益，具有極為密切的連動關係。此一地緣政治的休戚與共，遠遠超過當年香港之於英國。此所以，大家看到了的是，隨著北京對香港的內地化作為，美日等國對台灣的支持卻是愈來愈化暗為明。

其中的關鍵因素，當然是台灣的民心向背。二、三十年以來，儘管台灣與中國的經貿往來日益密切，乃至北京手握得以施壓台灣的經貿工具，但台灣人民依舊拒絕在政治上屈服，維持獨立現狀以追求正常國家，成為台灣人民愈來愈凝固的共識，穿梭兩岸的政客、台商、藝人甚至急統人士，終究還是要以台灣作為生活與利益的寄託，便是不爭的事實。一九九六以來，台灣人民得以自由表達意向，揮別威權時代被「兩岸中國人」所宰制；而歷經三次政黨輪替，台灣人民捍衛當家做主、自決未來的決心，也成為地緣政治當代操作不得不考慮的要素。

「一國兩制」，本來意在統戰台灣，因緣際會卻先用在香港。北京一面終結香港的一國兩制，一面仍向台灣推銷九二共識。而所謂的「一中各表」、「一中同表」，殊不知，走沒幾步其實就是無法回頭的一中、一國。對此，台灣人民的興味索然，十足表現在國共結盟的尖峰時刻，卻出現了人民讓國民黨完全在野的反高潮局勢逆轉。民主，確實是台灣的屏障。值得注意的是，台灣與香港過去被北京以「一國兩制」連上關係，如今本來就厭惡此一統戰釣餌的台灣人民目睹香港政治漸凍，更加敬謝不敏。至於北京繼續一中壓力測試，攔阻台灣人民實踐民主，其反作用力把台灣推向正常國家的終點，那就是歷史莫大的反諷了。