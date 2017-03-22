社論》深化「再次外來化」？

先前，洪秀柱曾經諷馬「溫良恭儉，但把天下都讓出去」。現在，她主導的孫文學院又舉辦「國民黨領導人歷史評價」，邀請馬英九參加討論他自己的功過。但馬辦回應，司馬昭之心，路人皆知，非善意的邀請不予回應。在此之前，上週在吳敦義的誓師大會上，馬英九批評「有黨員要清算我，說我是害黨主席、亡國之君」，他勸少數同志懸崖勒馬，不要做出親痛仇快的事。馬英九，外有洩密案被起訴，內有同志清算，雞年一開始便流年不利。

從二○一四輸掉地方大片江山，到二○一六總統立委完全敗陣，馬英九至今還是搞不清楚自己失敗的原因，不承認傾中總路線的黑箱操作，獨厚跨海政商利益集團，不分黨派的多數民眾皆受其害，最後引爆超越藍綠的人民怒吼。老實說，十個月來，民進黨施政離離落落，可見其獲得完全執政機會，主要並非該黨有多大能耐，而是拜馬英九執政失敗之賜。這個人無視於台灣的民主法治，效法專制中國恣意妄為，重大決策目無民意也無黨意，唯我獨尊一意孤行。而且，經濟連結中國諸多政策，證明損耗台灣經濟動能，就業、所得、分配、居住、食安等併發症層出不窮。可以說，包括六三三跳票等經濟表現欠佳，進而導致選民對他傾中政策的不信任，乃是馬英九最大的敗筆。

面對馬英九留下的政治殘局，國民黨自然可以檢討其功過，而且也需要走出馬英九陰影，才能重新出發。可惜，從洪秀柱黨中央的檢討方向來看，這個黨不僅也沒有搞清楚馬英九失敗的原因，甚至還想走一條比馬英九更落伍的路線。「一中同表」、「不能說中華民國存在」，挑戰「一中各表」、「一中是指中華民國」，在在表明檢討馬英九的黨中央，比馬英九還要疏離台灣民意、俯帖北京立場。黨主席選舉黃復興當道，本土成為原罪，這場大戲落幕之後，恐怕才是這個黨進一步裂解的開始。而沿著現在的傾中總路線走下去，國民黨恐將在往後選舉更無足輕重了。

所謂的「害黨主席、亡國之君」，相當足以看出目前國民黨的混亂與困境。馬英九，確屬「害黨主席」，更是「害台主席」，趁著中國兩會，他竟赴美揚言：「一中政策」若受到挑戰，結果將非常嚴重，台灣也不會有好處。但他之「害黨」，過在獨斷獨行帶領國民黨背離民意，連處理黨產都一手遮天。如今，企圖清算「害黨主席」者，從民主社會的角度來看，反而對該黨的殘害比「害黨主席」有過之而無不及。過去，李登輝擔任主席，力求讓外來政黨本土化，二○○○年政黨輪替後卻遭開除黨籍。接著，連戰、馬英九等先後清算本土化路線，從連胡會到馬習會標誌著這個外來政黨「再次外來化」的歷程，而其結果便是滅頂於台灣民主洪流。如今，該黨還有一股勢力要深化「再次外來化」，假使再出一個更離譜的「害黨主席」，「亡黨」也不無可能。

再說「亡國之君」，從馬英九到洪秀柱都不承認，經過六十年的政治實踐與民主演進，「中華民國」已經演變為「民主台灣」，不再是一九一二至一九四九的狀態。從人民意志形成共同體而言，馬英九執政造成國民黨完全在野，無所謂「亡國」的問題，那只是民選政府的政黨輪替。真要講「亡國」，「不能說中華民國存在」不是比「一中是指中華民國」更夠格嗎？但說到「亡國」，馬主席、洪主席又都不如蔣總裁了。宣傳反攻大陸神話的蔣總裁，至少在一九五○年不得不承認：「我們的中華民國到去年終究隨大陸淪陷而已經滅亡了！」因此，當下的台灣，政黨輪替沒有「亡國」的問題，只有台灣在「中華民國」纏結下走向正常國家的課題。

在民主社會，檢討功過作為一種政治行動，要在揚棄少數主張，迎向多數共識。唯有如此，才能在民主選舉重拾選民支持，對最大多數人的最大福祉有所貢獻。馬洪雙方的「害黨、亡國」口水，宛如互嗆誰更像是中華人民共和國的附隨。問題是，國民黨的有識之士，忍見「本黨」淪為對岸「中國國民黨革命委員會」那樣的「附隨政黨」，而在兩邊同時邊緣化嗎？