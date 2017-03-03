自由限時批》國民黨面臨「台灣」和「中國」的分水嶺！

國民黨黨主席選舉戰況激烈，黨內的路線之爭也浮上檯面，圖為中國國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）

◎董森霖

這次國民黨主席的選舉劇烈空前，可說是一場赤裸裸的「正統」保衛戰，亦是「台灣」的國民黨和「中國」的國民黨之爭，更是國民黨在台灣存亡的重要分水嶺！

這次隸屬「黃復興」的國民黨副主席陳鎮湘終忍不住說出心話，他直指勝選希望較濃的吳敦義，將可能是「李登輝」的翻版，這下把吳惹火了，要求「收回去」！還把2000年宋楚瑜曾找他搭檔往事，說得涕泗縱橫，就是他「忠黨愛國」的證明！而陳、吳的言辭交鋒，猶將當前國民黨的人、財困境，以及「台灣」和「中國」路線的鬥爭，表露無遺，把王金平視為「藍皮綠骨」，甚且公然指，若是「台灣」的國民黨，就是「台獨」的同路人！簡直荒謬至極！

簡言之，目前的「賢瑜剛郝吳柱」六人中，吳和洪秀柱出線的機會最大，前者在本土系統氣勢較旺；後者則有掌黨機器的「執政優勢」，以及雖有郝龍斌、潘維剛、韓國瑜等的爭搶黃復興，但仍老神在在；主要是郝曾任扁政府的環保署長，和「新黨」主席等不利因素，而韓被視為「立委」的可造之才，已予邊緣化，潘又起步太晚，動機叵測；至於詹啟賢則為「姥姥不疼（黃復興），舅舅不愛（本土組織系統較弱）」，猶受到「319」槍擊案負面影響，機會不大。

經過這些月來的一陣廝殺（人頭黨員、黑道和酒店女入黨等風波），和網路文宣、黑函攻訐（類如批馬、吳、郝），已到了「刀刀見骨」地步！有些地方比民進黨還要「青出於藍」！如今經一番沈澱，已逐漸呈現吳、洪兩強對決的態勢，雙方並設法合縱連橫，暗中拉攏或能分化的對象，使得往後選戰更顯白熱化！

由於外界基於民主政治是政黨政治，對國民黨仍不免有所期許；致常批評國民黨不知在兩次大選慘敗後反省檢討或改革，甚至應提出新的論述、兩岸對策或修正黨的路線和願景等等，不一而足。但國民黨似是「無動於衷」，仍沈溺於黨權之爭，幾是「無藥可救」云云。

類此的看法和論點均能言之成理，然卻忽略國民黨盤根錯節的「黨國」結構和遺緒，因為百年老店除非「脫胎換骨」，若只是修修補補的「更新」，根本無濟於事！也就是說，政黨的存廢，與接在地的地氣攸關。今天的國民黨根本不可能在中國大陸招兵買馬（老共搞的尾巴國民黨例外），就已使所謂的「中國」國民黨，名存實亡，這是國民黨在台灣的真正危機所在！

如今黃復興自視為中國國民黨的「正統」主流，所以捍拒國民黨的「改名」，實亦無可厚非，因為他們大多追隨兩蔣來台，與「黨國」有深厚淵源；然則，70年的時空環境轉變，國民黨組織的急劇「老化」，連在台灣都已不能吸引年輕族群加入，幾「後繼無人」，只死抱虛無飄渺的「牌位」有何用哉？！至於像台灣社會追討不符公義的黨產，就是認為國民黨在台灣「吃乾抹盡」，又在兩岸的表現，只知討好中國共產黨，形同「通敵」，難道中華人民共和國會允准中國國民黨發展和執政嗎？！別再痴心妄想了，也只有在民主台灣的國民黨才能重整旗鼓東山再起，其理至明。

台灣已是四大族群多元的民主社會，國民黨的本土派和黃復興，都不應再視「台灣」為「洪水猛獸」，猶恐被帶上「獨台」帽子（與「台獨」乃一體兩面，連中共亦持這樣的看法），而是要融入其中，成為像樣的「民主」政黨！因為向中國共產黨「投降」、「臣服」，或「被統一」，也根本不是國民黨創黨的宗旨！

是以，黃復興不能再執迷不悟，禍延子孫，及早回歸台灣主流的民主社會，讓國民黨能在台灣生立足及存發展，否則抱住「中國」（中華人民共和國）不放，無異自取滅亡！