《自由廣場》報告部長

◎ 王傳睿

國防部看到一部韓劇對於韓國軍人的形象有不錯助益，想要拍攝一部一樣能提升國軍形象的偶像劇，在心態上值得稱許。而且，也只有心態值得稱許。

先不論該韓劇有多精確反映出韓國軍隊內部的美好情愫或是實質弊病，國防部這種見到別人好的跟風，卻彷彿不在意自身近年來飽受批評的理由。

國防部「誤以為」台灣多數人民「不懂國軍內情、不知道國軍的難處」。但偏偏台灣絕大多數的成年男性都有從軍的經驗，也因此，這些「難處」很多時候就會變成「這些成年男性拿自身的從軍經驗，來思考這樣的難處合不合理」。

通常的結果是「國軍的出包或是弊病，早在自己短暫的當兵生涯中就有了」，自然對國防部的解釋與道歉嗤之以鼻。但國防部的態度，卻彷彿這些離開軍營的一般平民，是從來沒進去過營區的愚鈍菜鳥。

在這種狀況下，若拍出一部彷彿高度肯定國軍價值的影片，得到結果反而很可能是大量的嘲笑與諷刺，甚至會被認為是妄想自慰宣傳片或平行世界。這是對國軍的二次傷害。

另一個問題是，國防部很重視形象，因為太過重視形象了，所以不敢讓形象受損。但正是因為台灣至少有二分之一的成年人進去過軍營，形象早就破滅許久。國防部是沒辦法用髒抹布擦乾淨污鏽頭冠的。若要清理這唯一的冠冕，弄一個同樣、甚至更鏽蝕、更嚴重的仿製品來練習如何清理，也許不失為一個方案。

國防部該做的，不是弄一個形象清新又陽光的政治正確連續劇，而是弄一個國防部骯髒齷齪數倍有餘的寫實劇碼。舉例來說，從軍的一個寶貴經驗是，社會各階層的人們被塞在同一個小隊、房間內。那麼，既然同梯次的小兵有來自年收入千萬的富豪，也有來自一貧如洗的貧戶，甚至是吸毒、犯罪經驗的人都有。那麼就應該「承認」這是國軍的現實，不應該預設立場的認為，主角應該「形象清新」，甚至可以考慮直接讓有犯罪前科的人成為片中主角。過去相對成功的軍教片，如老片「報告班長」，除了單純因為戲謔嘲諷而取得佳績，另外也反映了國軍中「各種鳥人都存在」的這種現實，這是片子的戲謔成立基礎，莫忘本。

（作者為台北大學社會所研究生）