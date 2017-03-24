《自由廣場》請唐鳳先抓內鬼

◎ 林瑞珠

最近數月英全政府聲稱為了對治網路假新聞，將由行政院政務委員唐鳳協調網路平台業者及第三方團體建置「真實查核機制」。行政院發言人徐國勇則說，如果已經警告是假新聞，網友仍執意要散布、轉貼，後續就可能面臨相關法律問題。

其實，最該檢討假新聞的就是政府官員，例如台電及經濟部二、三十年來，一到夏天都以「缺電」假新聞恐嚇人民，且長期在網站公告供電吃緊，藉此擴充發電機組，企圖重啟危險核電，但都沒有依照能源管理法第十九條的「電源不足時期限制用電辦法」，在每年三月提出限電計畫，顯見台灣根本沒有缺電限電之虞，今年亦然。

例如，今年一月台電以電力吃緊為由，逼迫通過大潭電廠緊急發電計畫的環評，台電承諾大潭廠新購的兩部機組可在七月供電，並於三月六日還在立法院做此保證，但真實情況是，這兩部機組三月十七日才從美國東岸出貨，四月中才會運抵基隆碼頭，之後還需要五個月的工期，根本不可能趕上今年夏季尖峰用電期。台電為了讓大潭電廠通過環評而大膽說謊釋放假消息，對此檢調必須主動偵辦。

行政院長林全也在月初表示，今年供電有些吃緊，核一、核二廠有相當多的機組停在那裡沒有動，若真的迫不得已，還是會動用。

實際上台灣電力的裝置容量四八○○萬瓩，一般夏季中午尖峰用電量約三三○○萬瓩至三六○○萬瓩，從來沒有缺過電。可悲的是，行政院、經濟部卻隨之起舞，沒有盡到管理之責，竟然跟著台電釋放缺電假新聞。

前天媒體則報導，根據經濟部及台電公司最新送交立法院的報告，最終處置場將在民國一四四年完工啟用，集中式乾式貯存場要在民國一三三年前完工啟用。實際上，除役都還沒準備好，核廢中期貯存場及最終處置場根本不知坐落何處，何來如期完工？這又是台電為了把持其核電利益，故意製造的假消息吧。

我們拒絕政府年年放送缺電假新聞，主管官員對於台電的謊言應予以糾正並懲處，唐鳳要抓假新聞，請從台電及行政院、經濟部開始抓內鬼吧。（作者為社運工作者 ）