《自由廣場》《真正男子漢》也可參考

◎ 張玲玲

筆者曾擔任多年韓語教官，南韓國防部去年藉《太陽的後裔》迷你連續劇注入愛國元素、提升韓軍形象，紅遍亞洲，昨（廿）日還榮獲韓國通訊放送委員會二○一七年全國最大獎最高榮譽。事實上，除了該劇外，南韓還有一個非常受到年輕人歡迎的《真正男子漢》綜藝型節目；該節目是由男女明星真正投入戰鬥專業部隊生活，由軍中幹部實地帶領專長訓練、體驗戰備演訓的辛苦，這種型態節目也值得我們參考。

南韓面對北韓挑釁，全力辦理安保教育（全民國防教育），如前述「真正男子漢」節目內容，事實上是南韓長期推動全民國防教育活動的一環；對象不分男女老幼，都可報名體驗各種營區或部隊生活，讓民眾知道軍人的辛苦與戰備的必要。其中，甚至還有家長將小孩送至冷酷難受的高山雪地接受寒地作戰訓練。

此次國防部將製播台版《太陽的後裔》形象連續劇，考慮經費有限，筆者認為劇本的戲劇張力與場景舖陳才是最重要。盡可能以正面與寫實手法、真人真事改編拍攝，不離部隊訓練艱苦與榮譽，再加上正值戀愛時期的年輕人最喜歡的愛情元素，期待同卅年前的《少年十五二十時》一樣獲得國人喜歡與肯定，進而吸引更多年輕人從軍。（作者為陸軍上校，新北市民）