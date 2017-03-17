《自由廣場》剖析馬英九犯罪心跡

◎ 林憲同

馬英九涉犯教唆洩密罪；一○二年九月八日的馬英九總統府記者會上通篇說詞，則是已經洩漏了他的犯罪心跡。

馬英九的紅筆加註文件，已經成為北檢起訴犯罪的直接證據；北檢直指馬英九係為進行政爭的犯罪目的，而實施本案犯罪。今日馬英九辯稱，係為整治關說的大是大非而正當行使總統權力云云，以上雙方論辯的基調，必將成為他日法庭的攻防焦點所在。

依照行政體制，黃世銘苟認監聽內容涉有國會議長及在野黨鞭的關說犯罪，只能向法務部請求轉呈行政院長裁斷而已；黃世銘根本沒有夜奔官邸面告總統的必要。因為這部分根本不涉總統職權。黃世銘已被司法認定成立洩密罪，而不能持上述理由做為無罪抗辯，其理在此。馬英九在當晚既未斥退黃氏，反而電召江宜樺、羅智強二人研商，暨只形成「『開鍘』王金平黨籍」的共識；關於關說所涉國會層面部分，馬英九並未督命江宜樺在行政體系內，進行研議及善後。江宜樺在「馬案」作證向檢方稱，他把馬英九交付的監聽譯文文件，放進碎紙機作廢了。江宜樺的這項證詞，形成一個非常嚴肅的結論：在行政體制內，根本沒有馬英九今日所說「整治『關說』」的任何政府作為存在！另一項明顯的反證是：高檢署已於一○二年九月六日簽結王柯二人關說案；依法論法，馬江二人如認為不合法，直到九月八日總統府記者會時，二人仍可指示法務部及高檢署重啟偵辦。實際上卻是總統府、行政院毫無任何作為。這樣的事況顯示，馬英九的大是大非云者，只是他和律師團臨訟研商編造的抗辯理由而已。

另就馬英九一○二年九月八日總統府記者會上，通篇說詞都在指責王金平進行司法關說；並且歸結成為那句名言：「如果這不是關說，那麼甚麼才是關說」。緊接著，馬英九就全力啟動國民黨的黨紀機制，進行「鍘王處分」；全民及國民黨員看到的就是國民黨內「馬王政爭的『鍘王記』」。從一○二年九月的政爭到一○六年三月的馬氏被起訴，全民何曾看到馬英九以總統職權指示（或指揮）江宜樺的行政體系，應該對這起「王柯司法關說案」做出如何的行政作為？行政院內那有依照行政程序，對王金平、柯建銘或司法體系人員「『立案』踐行調查及處置」？如今，北檢已將全案歸結成馬英九係為「『馬王政爭』的個人政治目的」，教唆黃世銘進行洩密（參見起訴書的前段論述）；亦即馬英九確實具有「教唆黃世銘犯罪的『主觀犯意』」。北檢的這一項法律論點及其附卷犯罪證據，幾已徹底的把馬英九構成犯罪的辯解空間，完全封殺殆盡。

試問：關於所謂「『關說』的大是大非」，除了在國民黨內引發「『鍘王』的政治鬥爭」以外，在國家行政體制內，他曾做了什麼整治作為？

（作者為律師）