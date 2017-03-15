《自由廣場》馬英九功過 國民黨烏鴉說話

◎ 胡文琦

日前國民黨洪主席評價馬前總統的功過，洪肯定兩岸與外交，也認為沒人是完美的，總是會有些不夠圓滿的地方，馬因「很君子」，「溫良恭儉一讓，就把『天下』都讓出去了」！此外，馬想「各方面」都顧全，在這方面「太周延」了，可是沒辦法做到。對此，馬前總統回應，「我溫良恭儉，但『當仁不讓』」。

接下來，筆者是以黨員身分，首先肯定馬在華府的發言，對過去兩年敗選，他要負起全部責任，更希望看到改革、團結、茁壯，然後再執政，也希望「沒有當選的人能幫助當選的人」。然而，姑且不論馬自述的九合一敗選及總統敗選是因「換柱風波」，根本上馬並無意識到真正問題在哪兒。

馬身為八年黨籍最高從政人員的「職責與權力」，在面對諸如課綱微調的「天然獨、人造獨」，難道不就是目前中華民國之所以會出現認同錯亂的原因？乃至如油電雙漲時機或二二八等，都似陷入一種迷思，就是太想做一個面面俱到的「全民總統」，完全忽視藍綠的結構問題。

想當「政治家」並沒有錯，但至少應做到的是「照顧相對多數」，也就是「藍加中間」的總統。馬其實只須檢視那些尖銳問題，此由已故丘宏達的夫人謝元元為何一度認為他違背理念，在統獨問題上「立場軟弱」，而不願見馬，即可見端倪。

再提醒的是，如果「真要負全部責任」，又怎可在全代會「早上缺席」，而去參加萬人泳渡？難道不應準時向所有黨員道歉？

老實說，再追究馬前總統、前黨主席的責任已無意義，我也不是要「打馬」，只是必須「再當烏鴉」，把事情說清楚、講明白。雖然肯定馬先生確實想打造一個自由公義社會、一個和平的台海環境和一個友善的國際環境，但「事實勝於雄辯」，終究政權是在他任內「丟掉」，以筆者角度，馬責任「至少一半」，其他內政、黨內因素大約也占一半。

然而，「過去種種猶如昨日死、未來種種猶如今日生」，真心期待目前六位黨主席候選人也都能「當仁不讓」的將核心價值忠誠地訴諸全體黨員，而在「其爭也君子」後，更應做到「沒有當選的人能幫助當選的人」，這樣國民黨方能東山再起。（作者為國民黨員、文史工作者）