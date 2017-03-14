自由廣場》遊走於大象之間，才會被踩死

◎ 黃天麟

世界上只有一個國家對台灣主張主權，明言武力侵台，那個國家就是中國。不管台灣當局如何哀求，即使承認九二共識終結還是「血洗台灣」。中國之尚未下手，是因為有美國。換言之，「足以嚇阻中國犯台的美國經軍力量」是台灣得以保持「事實獨立國家」的憑藉。是以，美、中爭霸戰中，台灣該站在何方，應無討論之餘地。

弔詭的是，我們高官、媒體、輿論最近卻充滿了「事不關己」，甚至還展露出「親中遠美」的「藍色思維」（藍指中國國民黨），置台灣之安全於險境。如：

馬英九前總統三日在ＣＮＮ專訪中表示：「一中原則是美中關係基石，一旦受挑戰將導致嚴重後果，對台灣也沒有好處。」若我方政府、外交部對此未提出強硬的駁斥，即必被解讀為台灣政府的意向，等於打臉川普的中國新政策。從壞處想，嚴重到足以促使川普改變對台的「友善」態度。

日前我們的國防部長表示，「我國不會加入薩德，因為台灣不應深入別人的戰爭。」美、中交戰，即使不是完全為了台灣，但台灣始終是美中交惡之焦點即是事實。若川普聽到盟邦如台灣竟把美、中熱戰視為「別人的戰爭」，其心必已涼了半截。若因此導致將來的「川習會」出現「第四公報」，台灣要自負一大半責任，怪不得別人。

藍色思維的經濟更令人沮喪。前幾天我們的財政高官竟然向國人示警， 「美中兩隻大象打架，小心不要被踩到。」此種「獨善其身」的思維與「不應深入別人戰爭」如出一轍。如果美中貿易戰開打，台灣、日本及韓國均是貿易戰的主戰場，問題只是你要站在何方而已。若這一戰美國輸了，台灣還會存在嗎？藍色思維者辯解說，中國是台灣海外最大生產基地。沒錯，但這正是十餘年來錯誤的經濟政策導演而來的，也是廿二Ｋ悶經濟、薪資倒退十六年的禍首。趁此機會扭轉過錯，努力建構「台美日經濟同盟」，才是當今美中貿易戰中優先考慮的策略。筆者發現官員也不是清一色的「老藍男」，經濟部長提過「Re-connect USA」，可惜似乎孤掌難鳴。

若我方政府在美、中交戰中一直採取「佇高山看馬相踢」，以「兩敗俱傷損人不利己」來反映我方看法，也不為川普的「Our one china policy」（即美國的不承認中國對台有主權的一中政策）作強有力的背書，即有一天類似一九七二年「海峽兩岸中國人都認為中國只有一個而台灣是中國的一部分」的語言出現於第四公報，也就不足為奇了。清醒吧！快速終結遊走大象間的藍色思維才不會被踩死！

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）