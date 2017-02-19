自由廣場》沒有加害者的殘缺歷史

◎ 施明雄

馬英九前總統出席新同盟會新春團拜時說，國際已認定台灣是民主自由的國家，但有些人還在搞那種東德和南非轉型正義的真相調查委員會…。去年初蔡英文贏了三百多萬票，把國民黨打得落花流水，慘輸的ＫＭＴ一開始還找不到人當看守閣揆，後來有個張善政先生勇敢地承接，不過他說了讓遭受過戒嚴令獨裁專制迫害的白色恐怖受害者萬分不爽的話：「現在已經脫離白色恐怖年代很久，『已經沒有白色恐怖疑慮』，針對五十多年的文件，三十多年前就該銷毀了…。」這兩個人的話，真是太藐視台灣人和台灣歷史。

二○一三年四弟帶著妻子以及分別為十三歲、十四歲的女兒，到國家檔案局去查看泰源五烈士的檔案（因為多位被槍決的難友，離世五十年都尚未收到遺書），檔案局的人百般刁難，蓋掩著密告者的姓名，也不讓他們看行刑槍決前後的照片，有些還用立可白塗掩。經過長久和堅持的抗議，才取得早該給人的相片。那時他們也以手機拍下我的檔案；像我這個無名小卒，從坐牢開始到出獄，在社會上求生存，跟誰通信拜訪，都登載在檔案中，也有拍照存檔，更有特工的簽章，看到那些文件，真是令人不寒而慄，恐怖極了。

一想到那些被朋友或是同事，因為獎金或是職事中微小的爭執，竟然黑著心肝，檢舉人家是叛亂匪諜，而且加油添醋，還有那些辦案特務無端的刑求逼供，那種威脅欺人、凌虐人的加害者，即使已經去世，也要把他們的姓名、長相公諸於世，有什麼見不得人的，這才是真正完成轉型正義。

馬英九和張善政恐怕得了失憶症，難道他們忘記戒嚴令威權箝制下的白色恐怖，讓幾萬人失去自由和生命，製造冤獄更使牢外的親戚家人幾十年沉淪在昏天暗地的迫害中，台灣歷史上，不能留下只有被害者、沒有加害者的殘缺歷史，轉型正義成立真相調查委員會，仍是活在這一代的台灣人，迫切要做的一件事。

（作者為前政治受難者）