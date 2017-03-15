《自由廣場》北檢值不值得按讚？

排除政治考量 回歸法治樣貌 讚

◎ 林憲同

台北地檢署頃以洩密的三項犯罪行為，起訴前總統馬英九（以下簡稱「馬案」）。本案的法理結構部分，姑不置論；本案所彰顯的法治意義，則是值得再做深論。

北檢起訴「馬案」，除了關於犯罪事實與證據方法的敘述外，起訴書上特別記載了三個重點：一是從成立犯罪的要件來說，馬英九是為滿足個人「『權力鬥爭』的不法目的」而被北檢認定具有洩密的犯罪故意（馬英九在總統府記者會上說的「如果這不叫關說，那麼什麼才叫關說」；這句馬氏名言被檢方指為關鍵論證）；二是從實施犯罪的態樣而言，馬英九係假借總統的職務上權力與機會實施犯罪；三是從犯罪被告的個人特質來說，馬英九是具有法學背景的學養暨曾任法務部長的經歷，馬英九原本可以明確知悉：不可以實施本件犯罪。以上三點將來都會成為法庭量刑的重要考量因素。北檢以上的三項補充性論述，也可以完全排除「馬案」政黨色彩的政治考量，將本案純粹回歸民主法治社會的法治樣貌。基於以上簡要的歸納與論述，本文要呼籲台灣社會應該不分藍綠的「給北檢『按個讚』」！

在獲悉起訴以後，馬英九的唯一論調是：國會議長與在野黨鞭的司法關說是大是大非。然則，馬英九何不自我省思：為什麼一場原本無風不應自起浪的「馬王政爭」，竟然會衍生成為三個驚擾台灣社會的司法案件：一是柯建銘的「司法關說案」，相關人等業經檢方偵結不起訴確定；二是王金平的「院長不適任案」，也經司法判決不成立在案。「馬王政爭」最終所留下的一個司法爛攤子就是：「馬英九的『洩密案』」。

如果國民黨人或親藍人士仍然要藉用「馬案」而對台灣社會操弄所謂「政治追殺」云云，本文認為：他們這樣的不理性作為，將會使得整個台灣社會內部和諧，更受傷害。台灣全民不妨先靜候與待看：針對本案的犯罪構成要件事實暨北檢的犯罪論證方法，馬英九和他的律師團隊還能提出如何可以說服法庭法官，也同時說服台灣人民的抗辯理由。

筆者是一位資深的執業律師，本文當然應該尊重刑事訴訟法第一五四條的「無罪推定原則」。但是，「馬案」的問題焦點是：馬英九是在總統任內假藉職務上權力與機會犯罪；本項犯罪所造成的結果則是對於整個國家、全體國民暨國民黨人的三個層面的重大傷害，因此，本文搶在法庭開庭前先向全體國人提出以上的論述；目地厥在：「馬案」既然已經由北檢的追訴刑事犯罪而將「『馬王政爭』的政治面相」，全部還原成為一件純粹性的刑事犯罪案件；那麼，全民不妨也進一步去鼓勵司法：就讓司法留給馬英九一個公正、公平又公開的司法審判程序吧！

佛說：自己造業自己擔。直到今天，馬英九竟然還在一方面讀不懂法律，另一方面也看不透政治？哀哉，斯人而有斯案也！

（作者為律師，新北市民）

精心起訴 不痛不癢 易科罰金結案

◎ 路懷宣

馬英九終於被起訴了，但會不會因此坐牢？看看檢察官的起訴理由，其中耐人尋味！

由於刑法中的「詐欺」必須證明涉嫌者有「主觀犯意」，非常不容易認定，反觀馬英九將特別費當成「家用」，周美青甚至匯到美國給女兒，但檢察官竟捨罪證較明顯的「侵占」不用，而以較難認定的「詐欺」罪嫌起訴，再加上法官蔡守訓還抬出「宋朝的法律」當成心證，最後讓馬英九鑽出法網。這不就是「法律千萬條，要用自己喬」的最好案例？

回到此次馬案的起訴書，厚厚的五萬字，卻只以不痛不癢的三條罪嫌起訴？通訊保障及監察法第二十七條，三年以下有期徒刑；刑法第一三二條，三年以下有期徒刑；修正前個人資料保護法第四十一條，非營利意圖二年以下有期徒刑。再參照同案黃世銘的判決，都是不到六個月的徒刑等，本案最後若讓馬英九得以易科罰金「結案」，大家會意外嗎？

黃世銘案最具爭議的，就是黃世銘自己都公開承認對立法院的總機號碼違法監聽，但檢察官竟然未以通保法第二十四條起訴，也就是「違法監察他人通訊者，處六月以上五年以下有期徒刑」，而讓黃世銘的罪刑均以六個月以下的判決免於坐牢！連黃世銘都能因為檢察官的「精心起訴」而不必坐牢，馬英九有可能入監嗎？

（作者業商，新北市民）

司改試金石 馬前法務部長還在拗

◎ 李建霖

二○一三年的馬王九月政爭，演變成馬英九涉嫌教唆洩密，歷經逾四年，台北地檢署昨日偵結，依「通保法」、「個資法」、「刑法」中洩密等罪嫌起訴馬英九，其實起訴馬英九是可預料的，只是時間早晚問題，因為若馬英九沒被起訴，那台灣司法真的可以宣告壽終正寢，畢竟前檢察總長黃世銘都被判決有罪了，教唆之人馬英九怎可置身事外？何況一位當過法務部長的人，竟然無法判斷自己的行為已經觸法，這不是硬拗嗎！

蔡政府的司法改革是真、是假？馬案是指標，人民正眼睜睜的注視法官如何審判這個偽君子呢！（作者為企業負責人，台北市民）