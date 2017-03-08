《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲

◎ 戴寶村

每年二月底的春寒連綿正是紀念島國台灣創殤的季節，今年適逢二二八事件七十週年，由於本土政黨執政，因此相關紀念活動較多而且用心隆重，有新的史料檔案出土與研究專書出版，對責任者元凶蔣介石也將有所處理等，使真相之究明、責任歸屬與轉型正義再往前推進。今年也是長期著力二二八事件口述研究調查最有成果的張炎憲教授之七十冥誕，他出生之時剛好是國民黨軍二十一師登陸台灣，開始進入鎮壓大虐殺的時間，冥冥之中注定要他日後投入二二八研究。

二○一四年九月二十六日張教授赴美進行海外台灣人運動口述訪談時，在費城獨立鐘前急性心肌梗塞發作，並於十月三日驟逝。今年二二八紀念活動中，蔡英文總統特別感念張炎憲教授對二二八研究的貢獻，推崇他是二二八事件口述歷史的先驅，並承諾會承接他未完成的事業，庚續還原二二八的真相並釐清相關責任歸屬。值此張教授七十冥誕前夕，更引發吾人對他的懷思。

張教授在八○年代後期就開始走訪各地進行民間二二八事件的口述歷史訪談，在難以取得官方檔案的年代，留下眾多親歷者或受難家屬的第一手口述史料，這些所見所聞的資料成為平反與研究的重要依據，更撫慰了無數受難者的創傷。隱瞞塵封的檔案資料有再出土面世的機會，但人物的過往凋零則是一去不返，由此更凸顯他為二二八事件留史存史的彌足珍貴。二○○○年政黨輪替他接掌國史館，整理出版大量二二八史料，編印《二二八歷史辭典》，更出任二二八事件紀念基金會「二二八事件真相研究小組」召集人，追究蔣介石責任，這些都對二二八的研究奠定重要的基礎。

張教授著述豐富，為了完整記錄與呈現他對台灣所付出的努力與貢獻，吳三連台灣史料基金會全面收集他生前所發表的學術性論文、文章及手稿等資料集結成冊，整理、編輯及出版《治史起造台灣國 張炎憲全集》，藉此保存張炎憲教授一生完整的立言紀錄，除了感念他對台灣的付出，也期待對後來研究者有所傳承啟發，同時也與心繫台灣的人相期勉，為台灣邁向正常化國家而共同努力，以圓張教授未竟之夢。

《治史起造台灣國 張炎憲全集》一套共計九冊，包括(一) 研究論文與演講紀錄、(二) 政論時論史論、(三) 二二八相關文字、(四) 序文導論、(五) 人物與時代等，全集整理計畫已執行兩年，預定在二○一七年十月三日張教授逝世三週年前夕完成出版。由於全集的整編出版所需經費不貲，因此吳三連台灣史料基金會發起募印活動（詳情請見本會網址：www.twcenter.org.tw或來電洽詢：02-2712-2836），尋求社會大眾的支持，希望有志一同者出錢出力，全力促成全集的出版，完成張氏「治史起造台灣國」的企盼。（作者為政治大學台灣史研究所教授、吳三連台灣史料基金會秘書長）