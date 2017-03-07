自由廣場》與統帥談野狗打敗陸戰隊

八軍團缺員、陸官降分的省思

◎ 廖念漢

據悉，僅陸軍八軍團尉級軍官就缺了二千多員（約一個聯兵旅）；而此同時，陸軍官校今年為避免招不到生的窘境，已主動降低學測分數為四十級分（以往要五十級分以上，大約可進入淡江、輔仁、東吳等私立大學）。這種「降質求量」的炒短線作法，不啻飲鴆止渴，不可不慎。

眾軍校中，以國防醫學院七十級分以上最高，陸官最低，且往往招不足額，以去年為最；需求數與獲得數相差百餘位，現僅剩一七○餘位（畢業會更少）。所以造成基層部隊目前以士代官，以營代連，連長要幹六年的荒謬現象。

國防部為解燃眉之急，今年專業軍官班已取消國文英文筆試，只要口試及體測通過，有志青年幾乎人人可實踐軍官夢，少尉排長月領可達50K（含加給）。以這種寬鬆優渥的條件，再招不到職業軍人，那就不是單純的「薪資」問題，而是整個社會對軍人扭曲的價值觀所致，讓年輕人羞於從軍。

而國防部似乎病急亂投醫，忙著改軍服、繡臂章，準備以炫亮的戎裝吸引年輕人報考。殊不知美國年輕人投考西點絕非為軍服本身，而是一種無上的尊榮感；正如台大沒校服，而是身為台大人受人羨慕尊敬之感。

筆者認為，要徹底解決基層部隊缺官問題，首先就要誠實面對「仇軍」問題。僅舉「小白」事件為例，僅是一位小兵無心之過，「動保團體」竟然可以擅闖營區辱罵全體幹部，逼著國防部長、海軍司令等高級將領鞠躬道歉（動保團體卻無視於壽山頻有野狗攻擊遊客案件）。是以「一隻流浪狗竟然打敗最精銳的陸戰隊」，軍人地位不如狗之嘆，又豈徒然哉！

第二是軍人月退俸汙名化問題。絕不可用「焚化爐」式的民調（大家都贊成蓋焚化爐，但不要蓋在我家後院），把軍人打成反改革對象。立委名嘴都說軍人待遇好，福利高，而今三軍官校門檻降得再低，仍門可羅雀，背後成因不言可喻。

一架阿帕契直升機近八億台幣，一輛二手M-1A1戰車也約千萬，更遑論國造機艦將花費的天文數字。雖說「國防是必要的浪費」，但一流武器由一流軍人操作，效能就可發揮至極大化；如由三流軍人操作就極小化，以色列與科威特印證了一切。台灣捨得買一流武器卻吝於招募一流軍人，這種捨本逐末、因小失大的作法，是置台灣國防空洞化最大的危機。

轉眼間黃埔校慶即將來臨，陸官學生已開始練習閱兵儀式，以恭迎三軍統帥校閱。猶記蔡總統去年在廿一響禮炮後，神聖莊嚴的宣示：「從今以後國軍的榮耀就是我的榮耀，要把軍人的榮譽和尊嚴一次贏回來，我絕不會讓陸官人孤軍奮戰。」虔誠希望蔡總統莫忘初衷。

（作者曾任國防部軍事監獄政戰主任、陸軍官校兼任講師）