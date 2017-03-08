《自由廣場》《青年論政》中國學生在台灣被舉報的惡夢

◎ 木下實

我的台灣留學簡直是一場極惡的惡夢。惡夢並不是悲劇的化身，人可以習慣命運的安排。真正的絕望是歷經千辛萬苦，柳暗花明之時，被人刺一刀，昏迷之中卻抓住一副枷鎖，為了生存也不得不擺出一種屈辱的姿態。

我來台灣前，溫州發生教難，香港的民主前途，也是一片黯淡。我受不了這種壓抑的氣氛，卻只能苟活下去，我沒有犧牲的覺悟，更相信我可以算上什麼。我選擇了逃避，來到一所教會大學當交換生。那年的人數比較多，大學還特地把我們召集起來，請了匪台辦的一個八婆來給我們進行教育，至於有多麼光怪陸離我也不記得了，反正我只去了一個上午。那時我就隱約聽說有幾個輔導員（代表中共「關心」學生的職員）要隨我們去台灣，我心想怎麼可能呢？哪裡有辦法讓一個成人留在台灣那麼久，頂多留下幾日看看就走。我不得不說，我實在太天真了。

那些輔導員似乎是以教育學習的名義留下來的，不過，似乎他們只熱中於遊山玩水，著實讓我放鬆了警惕。聽說不少學校都有派這種人過來，反正輔導員都是一些三流學系畢業的傢伙，平常連說話都沒條理，除了不爽，我也不把他們當回事。

我還是繼續執行了我的台灣計畫，我對民主的認識一直來自維基百科，很多事情的運作根本不解其意，幸好接近九合一大選，我得以和一些政治人物交談，也接觸了一些激進團體。雖然我的政治意識一直在變，也否定了很多自己的過去。不過，我那易於辨認的國語，毫無方言教育的過去，帶來的遠不止是善意。

在台灣沒有，現在也沒有，我並沒有變成一個哲學家，明白什麼世界的真理。然而我認識到了現實而骯髒的歷史。事實上，我在台灣看到的，並不是什麼值得誇耀的東西，而是赤裸裸的人性。不過我們就是人，不是那種被共匪黨性泯滅的生物，我懂得去面對人的自私。激盪之下，我對我的同胞曾有無限希望，期待他們能活出自己，這也是我開始投稿的初衷，我希望透過我自己的一面之詞，讓我的同胞拋出自己的想法。

不知道有一天，聽說是有什麼校級領導要過來了。當然，我的罪狀也跟著過來囉，反正無非就是「合作」寫自白書，兩個老頭也只是在旅館中關心學生。或許我倒是進行了一些抵抗，最後也是屈服下來控訴台灣人造謠，還有承認自己有自由化傾向。最後的懲罰算是很輕微的，在中國就是要活下去，有了兒子的負擔，自己就會閉嘴了。

其實我是覺得隨便弄份文件騙騙中共沒有什麼的，我當時就和台灣的師長在那裡演了幾週。重要的是，不要讓這些共產黨過來，至少幫幫忙，讓我們學生不要像軟禁一般，繼續受到赤色鐵幕的威壓。（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）