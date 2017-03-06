自由廣場》一紙承諾書 大學競爭力現形

◎ 牛明

台灣各大學為爭取中國學生來台，發出校內單位具名之「承諾書」、「聲明書」，表示陸生來台「無涉及兩岸關係一中一台」。教育部依據「兩岸人民關係條例」，要求各大專院校清查與說明，引起各大專院校反彈，甚至以「台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題」，反駁外界批評。此事不論怎麼看，各大學均已立於必敗之地。

首先，如果各大學真的著眼於「與全世界競爭」，就不會讓中國相關單位以學生人數要脅，出具特別文書；如果真與「全球高等教育環境接軌」，就明白「北國」與「南國」、已開發國家與非已開發國家的環境、國際貿易、人權等政治議題存在已久。因此，如不觸及政治議題，已不可能與全球競爭、國際接軌。

其次是各大專院校對中方說明「無涉及兩岸關係一中一台」，但在台灣引起爭議時，又提出「只是讓陸生能夠來台的權變方法」、「教授上課時，還是想講什麼就講什麼」，這不就表示欺騙中方？此外，「學生選課也都還是自由開放」，也不會限制學生自由，但要問的是，先前有中國學生出席前總統馬英九在大學裡的講座時，雙方還就「國名」問題有番辯論，這是否已違反「來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題」？

就因為「當前兩岸關係微妙且艱困」，大學校方出具文書時，更應謹慎小心，特別是不要高估自己欺騙中國政府之能力。針對中方之要求，我們必須體認，政治議題存在於台灣各階層，包含校內與校外。我們無法限制陸生選課與日常活動，因此要如何定義不涉及政治議題？如何能保證「修課或參與活動內容不涉及政治議題」？既然無法定義與保證，為何要出具不可落實的保證書？

如果保證書為中國方面所需，其目的也僅在於掩飾其對該國學生向心力的不信任感。為醫治強國玻璃心，各大專院校可出具合適之保證，可於保證書上載明「尊重交流學生的價值觀，不強迫學生選修或參與違反其信念之課程或活動」。如此既保證台灣各大學對中方體制與思想教育的尊重，也不須限制、負責中生的選課與活動參與。

希望各大學深自檢討，好好提升自己撰寫涉外文書之能力，並請以強化教學品質、確保學術倫理來真正提升「台灣高等教育在世界的競爭力」！

（作者為學術研究人員，台北市民）