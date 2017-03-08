《自由廣場》《青年論政》動物園轉型看中正紀念堂存廢

◎ 黃彥文

大家很難想像現在小學校外教學首選的動物園，源自於英國的日不落情結，透過展示珍禽異獸來宣揚殖民帝國的國威，其封建氣息不輸被年輕世代戲稱為「中正廟」的中正紀念堂。但透過二十世紀的改革，動物園嘗試轉型為兼具觀光休憩與動保教育的地方，相較於每年二二八連假就被拿出來討論的中正紀念堂，猶如天壤之別。

十九世紀末盛行的動物園與馬戲團，不僅因監禁式的展示與極高的動物死亡率，如同動物世界的煉獄，展示新住民和罕病人士，也成為推廣新帝國與種族達爾文主義的幫凶。而人道主義抬頭後的西方世界，並非選擇解散這萬惡淵藪的設施，而是利用動物園現有的動物與周邊設備，去研究如何人工繁殖與豢養這些稀有動物，反而成為一艘復育瀕危動物的諾亞方舟。另一方面，動物園也肩負教育責任，推廣動物保育概念，並以門票收入補貼相關研究與教育展覽，試圖成為能永續經營的準公共財。

這讓筆者不禁思考，報復性拆除中正紀念堂，真是一個負責任的行為嗎？蔣家威權統治台灣近四十年，是一個無法割捨的歷史事實，評價雖趨於兩極，然而一味販售Ｑ版公仔等行為，不啻像跳樑小丑般可笑，更蔑視了台灣正在抬頭的公民意識。筆者認為與其美化歷史，不如將中正紀念堂改造成如「動物園概念」的一個教育現場，透過陳設當年被當權者掩蓋的歷史，讓人民主動「觀察、親近、了解、省思」這些史料，理解民主自由的代價與可貴，重新找回這塊土地的文化連結。同時，也必須是我們全體公民來決定中正紀念堂的內容，才能真正的將中正紀念堂這個威權象徵融入台灣新公民社會中，而如此一個辯論與審議的過程，便是社會溝通、學習與進步的機會！

希望有一天，中正紀念堂能褪去那矯飾的威權色彩，名副其實地扛起「自由廣場」這面招牌！（作者為國立大學生命科學系學生，淡水區民）