自由廣場》反思，對話，推動中正紀念堂轉型

◎ 鄭麗君

今年適逢二二八事件七十週年暨解嚴卅週年，台灣社會對於推動轉型正義，期待殷切。文化部刻正積極籌備成立國家人權博物館，也將提出修法，正式推動中正紀念堂轉型，唯有面對歷史、正視傷痛，釐清責任，才能記取教訓，重建正義，從而在人權價值上促進社會和解。目前，中正紀念堂先行將部分商品下架、展廳回復原名、停放紀念歌等措施，其實還談不上轉型正義，只是讓空間從威權崇拜逐步回歸中性化，並在這樣的基礎上，讓社會針對為何轉型、轉型後用途、城市規劃等層面，進行對話與反思並凝聚共識。我們相信，良好的社會討論本身，能以同理心共同面對歷史，即是一種人權教育的過程。

不是「去蔣化」，是要「面對他」

有人說，推動中正紀念堂轉型是「去蔣化」，事實上，我們不是要「去蔣化」，而是要「面對他」。蔣介石曾經擔任中華民國的總統，這是歷史事實。不過，二二八事件及白色恐怖時期，人權遭受迫害也是台灣歷史及世界人權史的共同傷痛。轉型正義的其中一個工作，就是要正視傷痕歷史，釐清蔣總統應該對這段歷史負起什麼責任，社會才能賦予他適當的歷史定位。而現在「國立中正紀念堂管理處組織法」明定要紀念他、懷念他，我們如何一邊以法律明定緬懷領袖，一邊客觀的追求真相、釐清責任，進而重建正義？因此，我們必須先去除威權崇拜，才能為社會打開理性的討論空間，讓中正紀念堂進行轉型，是我們無法迴避的第一步。

轉型正義無法記功銷過

有人認為，推動轉型正義應對蔣介石「功過併陳」。我們尊重社會上所有對於蔣介石功過的研究。然而，無數台灣先輩受難犧牲，家屬長期遭受歧視、承受無盡傷痛，一個個被剝奪的生命、自由與人性尊嚴，不是負一加二等於正一的數學習題，每一個真相都必須被嚴肅面對，被完整釐清。因此，轉型正義不是加減乘除，無法記功銷過。唯有還原歷史真相、釐清責任歸屬，社會及後代才能客觀公允的建立蔣介石的功過及歷史評價。

推動轉型正義基於「文化良知」

也有人質疑，文化部為何要搞政治？人權館的籌備及中正紀念堂的定位本來就是文化部的職責，我更必須說，文化創造乃源自於憲法保障之表意自由，身為文化部長不可能對於人權的基本價值無動於衷。在推動轉型正義的過程中，若對轄下歌頌與紀念威權的單位視而不見，我將愧對我的良知，我們又如何向世界及下一代解釋，政府一方面成立國家人權博物館，透過史料重建歷史的同時，又以更為巨大的紀念館紀念威權統治者？

還記得德國文化部長班恩德．諾伊曼（Bernd Neumann）在二○一二年德國舉辦「中國文化年」之際，公開呼籲德國政府不能無視於藝術自由遭受壓迫，應公開聲援藝術家艾未未與諾貝爾和平獎得主劉曉波，捍衛藝術的表意自由，我想這就是每一位文化部長該有的文化良知。

中正紀念堂的轉型，只是推動轉型正義的一小部分，我們相信唯有真誠、非暴力的反思及相互對話，才是重建台灣社會信任與和解，確保自由人權作為台灣社會共同的價值基礎的真正路徑。（作者現任文化部長）