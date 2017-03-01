自由廣場》看看各國的國會建築！

政府何時才有興建國會大廈的用心？

◎ 羅傳賢

行政院政委張景森建議把中正紀念堂改為立法院，不僅可轉變成民主象徵的國會，彰顯民主成就，並一併解決國會的改建問題，其意見引起朝野立委的質疑，然試問在民主政治蓬勃發展的台灣，立法院是否應一直停留在破舊及租賃階段，而無象徵人民主權的國會大廈？

國會象徵著人民至上的民主理念，因此，民主國家政府最昂貴的人造建築物就是國會大廈。最有名的應屬美國的國會山莊，其不僅佔據著首都最高的地勢，且建築仿照巴黎萬神廟修建，極力表現雄偉，強調紀念性，是古典復興風格建築的代表作。美國人把它作為民有、民治、民享政權的最高象徵。英國的國會大廈，又稱為西敏宮，坐落泰晤士河西岸，是哥德式建築的代表作之一，一九八七年被列為世界文化遺產，西北角的鐘樓就是著名的大笨鐘所在地。今天既是英國政府機構的代表建築，也是倫敦當地一處著名的旅遊景點。其他諸如德法、日韓、紐澳、新加坡的國會大廈，不是其首都最龐大的建築物之一，就是文化建設的地標。

國民政府播遷來台之初，即無興建國會大廈的用心，立法院被安置於日本留下來的小學迄今，目前每年需向台北市政府繳納租金五千二百萬餘元。眾所周知，在歷次重大集會遊行事件中，位大門的立法院牌匾，就曾被抗爭的民眾拆下數次，國會權威嚴重受損，莫此為甚。

基於國會自治原則及法治國的通例，司法官欲進入國會院區搜索，須事先照會議長同意，二○○二年間，檢察官為廖福本涉嫌假股條案曾發動搜索委員研究室及會館，因立法院除議事廳的院區外，委員研究室、會館、職員辦公室遍布在周邊的青島東路、鎮江街上，其是否仍屬院區，不無疑義，當時黨團協商曾初步認定，派有警察站崗守衛的研究室及會館屬於院區，因新黨黨團未簽字而廢棄。國人可能有所不知，目前立法院經管的建物派警察守衛的處所有廿六個之多，警力浪費為舉世罕見。

國會大廈為民主本質的象徵，有如人民主權的「大廟」，立法院為樹立國會權威，增進人民的尊敬與信賴，改建國會應為朝野當前努力的目標。（作者曾任立法院法制局長，現為中央警察大學法律系兼任教授）